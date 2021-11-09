С экс-руководства пермского завода взыскивают миллионые убытки

ЗиД находится в сложном финансовом положении последние несколько лет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Конкурсный управляющий машзаводом Дзержинского (ЗиД) в Перми Лев Шляпин подал в суд на своего предшественника, бывшего конкурсного управляющего заводом Александра Еремина и экс-директора ЗиД Александра Иванова. Он взыскивает с Еремина и Иванова солидарно свыше 47 млн рублей, указанно на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Конкурсный управляющий ФГУП „Машзавод имени Дзержинского“ Лев Шляпин […] сообщает о подаче заявления о взыскании с Александра Иванова и Александра Еремина солидарно в пользу ФГУП „Машзавод имени Дзержинского“ убытков в размере 47 245 180 рублей 63 копеек», — сообщается на сайте. О каких именно убытках идет речь, не уточняется. Связаться со Шляпиным по телефону URA.RU не удалось, его не оказалось на рабочем месте.

Еремин занимал должность конкурсного управляющего ЗиД с июня 2018 по сентябрь 2020 года, после чего на эту должность был утвержден Шляпин. Иванов являлся бывшим руководителем машзавода имени Дзержинского. Сейчас он возглавляет предприятие «АВИТЕК» в Кирове, которое является основным заказчиком ЗиД.

URA.RU писало, что завод признан банкротом и сейчас находится на грани закрытия. Его имущество выставлено на торги. Ранее стало известно, что власти рассматривают возможность строительства на территории ЗиД жилого комплекса.