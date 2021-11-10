Депутаты от ХМАО и ЯНАО поддержали закон, угрожающий «матрешке»

Представители Тюменской области, Ямала и Югры в Государственной думе РФ голосовали за принятие в первом чтении закона «Об основах публичной власти», который предполагает отмену самостоятельности северных регионов. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты федерального парламента.
- Дмитрий Погорелый («Единая Россия», ЯНАО) — за
- Павел Завальный («Единая Россия», ХМАО) — за
- Ольга Ануфриева («Единая Россия», ХМАО) — за
- Николай Брыкин («Единая Россия», Тюменская область) — за
- Иван Квитка («Единая Россия», Тюменская область) — за
- Дмитрий Кобылкин («Единая Россия», объединенный избирательный округ) — за
- Эрнест Валеев («Единая Россия», объединенный избирательный округ) — за
- Евгений Марков (ЛДПР, объединенный избирательный округ) — за
Ранее URA.RU рассказывало, что закон был принят депутатами Госдумы РФ в ходе заседания 9 ноября. В текущей редакции закон отменяет фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюмени, но его автор, депутат Павел Крашенинников, пообещал внести изменения в документ ко второму чтению — этому, по данным источников агентства, способствовало лобби губернаторов «матрешки».
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