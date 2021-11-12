Япония готова решить вопрос южных Курил

Япония хочет заключить мирный договор с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Япония хочет окончательно решить вопрос принадлежности Курильских островов. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Японии.

«Япония хочет решить вопрос принадлежности четырех спорных островов. А также заключить мирный договор с Россией», — приводит информацию РИА «Новости».

Недавно в японском МИДе сменилось руководство, напоминает «Царьград». Новым главой стал Есимаса Хаясию, передает телеканал 360. Он уже делал заявления по этому вопросу. Так, Хаясию отметил, что Япония продолжит развивать отношения с Российской Федерацией, в том числе и в политике.

Россия и Япония в 1956 году подписали декларацию после Второй мировой войны, которая, в том числе касалась начала переговоров по принадлежности южных островов Курильской гряды, пишет «Национальная служба новостей». Согласно документу, после заключения договора Россия передаст остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов, но договор так и не был подписан.

Теперь Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией.