Челябинец отсудил 2,7 млн рублей за умершую от COVID мать

Свое право на страховые выплаты мужчине пришлось доказывать в суде (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Житель Челябинской области из села Метлино отсудил страховку за смерть матери от коронавируса. Мать Ильдара Казыханова работала фельдшером и была застрахована на сумму 2,7 млн рублей. После смерти женщины государство отказалось выплачивать сыну страховку.

«Год назад учитель музыки из села Метлино Ильдар Казыханов потерял мать и отца. Фельдшер умерла от коронавируса, заразившись им на работе. Государство должно было выплатить страховку прямому наследнику — отцу Ильдара. Буквально за три дня до выплаты он скончался от онкологии», — сообщает «Первый областной».

В Фонде социального страхования (ФСС) изданию пояснили, что акт о профессиональном заболевании фельдшера был составлен 15 января. Случай признали страховым. Но муж Ризван Казыханов умер 12 января, то есть за три дня до этого. Смерть супруга наступила раньше, чем ФСС получил пакет документов.

Оставшись без родителей, сын пытался повторно подать заявку от своего имени. Но выяснилось, что по закону ему ничего не положено — он не входит в перечень выгодоприобретателей (людей, которые могут получить компенсацию за смерть медика).

Казыханов-младший подал заявление в суд. На страховку он претендовал как на наследство после смерти отца. И суд встал на его сторону.