Куба отменяет ПЦР-тесты для туристов

Эпидемиологическая ситуация на Кубе приходит в норму Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Прибывающие на Кубу туристы с 15 ноября не должны делать ПЦР-тест на коронавирус, также отменяется и карантин. Все, что нужно — прививочный сертификат. Ослабление эпидемиологических мер в стране предпринято в связи с высоким процентом вакцинации населения.

«Отныне не всем прибывающим на Кубу в обязательном порядке делают ПЦР-тест по прилете. Нет и положенного ранее карантина. Потребуется лишь распечатанный сертификат о вакцинации от COVID-19», — пишет «Российская газета». В случае отсутствия сертификата о вакцинации, туристам нужно будут предъявить ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Власти надеются, что смягченные условия для посещения страны повысят показатели по туризму. Ожидается, что к концу года Кубу посетят более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Таиланд откроет курорты для привитых россиян в ноябре. Власти Таиланда приняли решение сначала сократить обязательный карантин для вакцинированных иностранных туристов до семи дней, а с ноября — полностью отменить для них период изоляции.