Предприниматели ХМАО обходят систему QR-кодов

В ХМАО предприниматели выставляют товары первой необходимости, чтобы обойти ограничения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Нижневартовске строительный магазин «Декорадо» предлагает посетителям купить рулон туалетной бумаги вместе с остальными покупками, чтобы обойти систему QR-кодов. Так как туалетная бумага является товаром первой необходимости — предъявлять код на кассе не нужно. Об этом рассказала посетительница магазина в соцсетях.

«Надо было купить пачку клея обойного, на кассе передо мной была пара человек, когда подошла моя очередь кассир начала требовать QR-код, ПЦР-тест или медотвод. Я спросила почему у тех, кто был передо мной ничего не спрашивали? Мне ответили, что они купили товар первой необходимости — туалетную бумагу. И предложили приобрести мне, тогда не будут требовать медсправки и все остальное», — написала анонимный автор поста в паблике «ЧП Нижневартовска» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации жители заверили, что это не единственный магазин, который обходит ограничения подобным образом.

Связаться с руководством гипермаркета не удалось. По указанному номеру телефона не ответили на звонки. В Ропотребнадзоре по ХМАО корреспонденту агентства объяснили, что с юридической точки зрения действия предпринимателей не являются нарушением. «Однако именно такая „гибкость“ бизнеса в сочетании с ковид-нигилизмом части населения не позволяет быстро сформировать прививками прочную иммунную прослойку и вернуться к прежней жизни», — сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО система QR-кодов не работает так, как было задумано. В первые дни, когда ввели систему QR-кодов, в магазины можно было пройти без паспорта, а некоторые вовсе не проверяли наличие кода. А бытовые магазины пытались продавать продукты питания, чтобы обойти ограничение.