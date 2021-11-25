В Екатеринбурге вынесли приговор высокопоставленному силовику

Приговор вынес судья Свердловского облсуда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший замначальника полиции управления на транспорте МВД по УрФО Сергей Шуклин осужден на четыре года условно за незаконные финансовые операции. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«Осужден к 4 годам условно полковник полиции Шуклин С. Н. По приговору суда он также лишен права на пенсию», — рассказал собеседник агентства. Заседание по делу силовика проходило в закрытом режиме из-за риска разглашения служебной информации.

Следствие установило, что Шуклин незаконно получал деньги, находясь на посту замначальника ведомства. Несмотря на это, ему предсказывали повышение. Источник URA.RU уверен, что полицейский мог получить генеральский чин и соответствующую должность.

В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU подтвердили информацию об осуждении силовика. Оглашение приговора состоялось 25 ноября.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что кроме Шуклина осужден также его пособник. Он получил два года лишения свободы. «Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве)», — говорится в сообщении опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.