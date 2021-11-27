Депутат от «Лукойла» покинул структуру пермского правительства

Алексей Инюткин вышел из состава общественного совета при минстрое Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

ООО «Лукойл-Пермь» поменяло своего представителя в составе общественного совета при министерстве строительства Пермского края. На сайте ведомства сообщается, что из него исключен депутат краевого заксобрания, начальник центра общественных связей «Лукойл-Пермь» Алексей Инюткин.

«Исключить из состава общественного совета при министерстве строительства Пермского края Инюткина Алексея Александровича, начальника центра общественных связей ООО „Лукойл-Пермь“», — говорится в приказе за подписью министра строительства Прикамья Алексея Колмогорова. Уточняется, что место Инюткина заняла начальник GR-проектов ООО «Лукойл-Пермь» Ольга Суднева.

Общественный совет при краевом минстрое является консультативно-совещательным органом. Его цель — взаимодействие ведомства с общественностью, НКО, СМИ и независимыми экспертами по актуальным вопросам развития отраслей, входящих в сферу деятельности ведомства. В состав общественного совета, который возглавляет президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, входят 19 человек.