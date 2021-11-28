В свердловской «Областной газете» сменилось руководство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работники «Областной газеты» — официального издания свердловского правительства и заксобрания — опасаются массовых увольнений и сокращения зарплат. Как сообщили URA.RU сотрудники редакции, после смены руководства они так и не получили вразумительного ответа о своем будущем.

«Увольнение [прежнего директора и главного редактора Дмитрия] Полянина стало неожиданностью. Теперь мы реально боимся, что пойдут сокращения, что будут урезать зарплаты. Никто нам ничего не объявил, никто с нами не разговаривает», — поделился один из работников «Областной газеты». Другой собеседник в редакции дополнил, что 29 ноября коллектив ждал встречи с новым руководителем Антоном Стуликовым, однако этого не произошло.

В свердловском департаменте информполитики не исключили, что «ОГ» ждут преобразования. «Изменения в „Областной газете“ носят исключительно позитивный характер. Они продиктованы необходимостью вывода издания на новый уровень развития. Именно такая задача стоит перед новым руководителем издания», — пояснили URA.RU в ведомстве. Сам Стуликов заявил агентству, что провел встречу с коллективом, но содержание предпочел не раскрывать: «Там все было сказано».

26 ноября было объявлено, что «Областную газету» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Евгения Куйвашева. Медиаменеджер сменил Дмитрия Полянина, руководившего изданием с 2012 года. Отставке Полянина предшествовала череда конфликтов со свердловскими властями.

Обновлено в 21:08: В третий абзац добавлен комментарий Антона Стуликова.