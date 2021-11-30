Дождь и ночные морозы спровоцируют сильный гололед на челябинских улицах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дожди и мокрый снег будут идти в Челябинской области 1 и 2 декабря. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Днем 1 декабря, ночью и днем ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица, местами сильная», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

Ситуацию усугубят сильный — до 15-20 метров в секунду — ветер и так называемые «температурные качели». Двое суток подряд температура по ночам будут опускаться до минус-4-6 градусов, а днем подниматься до 4-5 градусов выше нуля.

В Челябинске ледяной дождь спровоцировал транспортный коллапс. Таксисты подняли цены, международный аэропорт пришлось закрыть из-за выкатившегося за пределы взлетной полосы авиалайнера. Водители-южноуральцы предупреждают друг друга о сложной ситуации на областных трассах: из-за обледенения даже шипованные шины плохо держат дорогу.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС