30 ноября 2021

Под Златоустом несколько машин улетели в кювет из-за наледи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на трассе зимой. Челябинск, снег, камаз, зима, дтп, трасса, авария, гибдд, кювет, зимняя дорога, гололед, дпс
Водители жалуются, что шипы не держат авто на дороге (фото из архива) Фото:

Под Златоустом на федеральной трассе М-5 несколько машин улетели в кювет из-за экстремально скользкой дороги. Водители призывают коллег в социальных сетях быть крайне осторожными. В пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области URA.RU рассказали подробности об одном инциденте.

«Водители, следующие между Миассом и Златоустом, будьте аккуратны. Несколько машин уже лежит в кустах. Очень сильный гололед и шипы не держат», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент | Златоуст» во «ВКонтакте».

Водители отмечают, что инциденты из-за неблагоприятных погодных условий возникают на многих горных участках трассы М-5. В пресс-службе управления ГИБДД по региону URA.RU сообщили, что ночью в 01:25 водитель MAN также совершил с столкновение с автомобилем Toyota в районе Миасса. Пострадавших нет.

На автодороги регионального значения выведена дополнительная техника. Дорожники провели противогололедную обработку дорожного покрытия. В ночь на дорогах работало порядка 100 единиц техники.

Последствия ДТП устраняли спасатели и полиция
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...