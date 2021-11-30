Водители жалуются, что шипы не держат авто на дороге (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Златоустом на федеральной трассе М-5 несколько машин улетели в кювет из-за экстремально скользкой дороги. Водители призывают коллег в социальных сетях быть крайне осторожными. В пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области URA.RU рассказали подробности об одном инциденте.

«Водители, следующие между Миассом и Златоустом, будьте аккуратны. Несколько машин уже лежит в кустах. Очень сильный гололед и шипы не держат», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент | Златоуст» во «ВКонтакте».

Водители отмечают, что инциденты из-за неблагоприятных погодных условий возникают на многих горных участках трассы М-5. В пресс-службе управления ГИБДД по региону URA.RU сообщили, что ночью в 01:25 водитель MAN также совершил с столкновение с автомобилем Toyota в районе Миасса. Пострадавших нет.

На автодороги регионального значения выведена дополнительная техника. Дорожники провели противогололедную обработку дорожного покрытия. В ночь на дорогах работало порядка 100 единиц техники.

Последствия ДТП устраняли спасатели и полиция Фото: «Инцидент | Златоуст» во «ВКонтакте»