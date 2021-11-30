Пермский губернатор провел спецсовещание

Для защиты остановок от вандалов в Перми установят видеокамеры Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Постоянное появление граффити на остановочных комплексах и фасадах домов в Перми стало причиной отдельного совещания у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. К главе региона вызвали чиновников правительства края, администрации города и силовиков, сообщают в пресс-службе губернатора.

«Дмитрий Махонин отметил, что уличный рисунок давно стал самостоятельным видом искусства, при этом далеко не всегда они являются художественными. Как правило, граффити представляют собой надписи и рекламу наркотических веществ», — говорится на сайте регионального правительства.

По данным первого замглавы Перми Эдуарда Хайруллина, среди самых частых случаев вандализма на остановочных павильонах — разбитые стекла, поврежденные скамейки, граффити и расклейка объявлений. Больше всего пострадавших остановок в Свердловском районе города — ремонта требуют 125 комплексов. Губернатор поручил мэрии при реализации проекта «Умные остановки» предусмотреть монтаж видеокамер для фиксации нарушений. Начальник управления МВД по Перми Алексей Туров отмечает, что помимо административной или уголовной ответственности вандалов по решению суда могут заставить возместить причиненный ущерб.