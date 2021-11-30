30 ноября 2021

В ХМАО пытались провезти наркотики из Италии, США и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО контрабанду с наркотиками пытались провести из трех стран Фото:

В ХМАО за год трижды пытались провести наркотики из других стран. Контрабанда поступала из Украины, США и Китая. Об этом рассказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО Михаил Фадеев во время пресс-конференции.

«В текущем году мы возбудили три уголовных дела по контрабанде поставок наркотических средств к нам в округ. Это такие страны, как Италия, США и Украина», — сказал Фадеев.

Он добавил, что внутри России наркотики попадают в регион из крупных городов — Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Пермь, а также свердловская область. «В этом году мы пресекли уже 30 таких каналов поставки», — заключил Фадеев. В пресс-службе УМВД по ХМАО добавили, что в прошлом году также были обнаружены случаи контрабанды, однако наркотиков среди них не было, преступники везли сильнодействующие психотропные вещества из США и Китая.

Ранее URA.RU писало, что за время пандемии коронавируса в ХМАО стало меньше наркоманов. Тогда для борьбы с зависимостью власти региона выделили более 62 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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