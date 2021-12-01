Испытание новой вакцины от COVID в медвузе Перми отложено

02 декабря 2021 в 19:21 Размер текста - 17 +

Испытания «Бетувакс-ков-2» в ПГМУ могут начаться через два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Испытание новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-ков-2» в Пермском государственном медуниверситете имени Вагнера (ПГМУ) отложено. Препарат может поступить в вуз для финальной стадии испытаний. «У нас действительно хотели проводить испытания, но отложили — приблизительно на два-три месяца. Скорее всего вакцину привезут для финальной стадии испытаний», — пишет издание «ПроПермь» со ссылкой на пресс-службу ПГМУ. В приемной и. о. ректора вуза Наталии Минаевой на звонок URA.RU не ответили. Новость по теме В России появится еще одна вакцина от коронавируса Новая вакцина разработана резидентом Сколково, компанией «Бетувакс» (входит в группу Института Стволовых Клеток Человека). Сообщалось, что главное ее преимущество заключается в отсутствии необходимости работать с живым вирусом. В организм человека подается уже готовый антиген, чтобы свести к минимуму нежелательные эффекты, связанные с вакцинацией. Изначально предполагалось поставить препарат в Пермский государственный медуниверситет. Сейчас Институт Стволовых Клеток Человека готовится провести эксперименты по оценке эффективности «Бетувакс-ков-2» против штамма «омикрон». На сайте Сколково сообщается, что оценка займет до четырех недель. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Испытание новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-ков-2» в Пермском государственном медуниверситете имени Вагнера (ПГМУ) отложено. Препарат может поступить в вуз для финальной стадии испытаний. «У нас действительно хотели проводить испытания, но отложили — приблизительно на два-три месяца. Скорее всего вакцину привезут для финальной стадии испытаний», — пишет издание «ПроПермь» со ссылкой на пресс-службу ПГМУ. В приемной и. о. ректора вуза Наталии Минаевой на звонок URA.RU не ответили. Новая вакцина разработана резидентом Сколково, компанией «Бетувакс» (входит в группу Института Стволовых Клеток Человека). Сообщалось, что главное ее преимущество заключается в отсутствии необходимости работать с живым вирусом. В организм человека подается уже готовый антиген, чтобы свести к минимуму нежелательные эффекты, связанные с вакцинацией. Изначально предполагалось поставить препарат в Пермский государственный медуниверситет. Сейчас Институт Стволовых Клеток Человека готовится провести эксперименты по оценке эффективности «Бетувакс-ков-2» против штамма «омикрон». На сайте Сколково сообщается, что оценка займет до четырех недель.