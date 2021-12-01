01 декабря 2021

Испытание новой вакцины от COVID в медвузе Перми отложено

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Испытания «Бетувакс-ков-2» в ПГМУ могут начаться через два месяца Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Испытание новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-ков-2» в Пермском государственном медуниверситете имени Вагнера (ПГМУ) отложено. Препарат может поступить в вуз для финальной стадии испытаний.

«У нас действительно хотели проводить испытания, но отложили — приблизительно на два-три месяца. Скорее всего вакцину привезут для финальной стадии испытаний», — пишет издание «ПроПермь» со ссылкой на пресс-службу ПГМУ. В приемной и. о. ректора вуза Наталии Минаевой на звонок URA.RU не ответили.

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Новая вакцина разработана резидентом Сколково, компанией «Бетувакс» (входит в группу Института Стволовых Клеток Человека). Сообщалось, что главное ее преимущество заключается в отсутствии необходимости работать с живым вирусом. В организм человека подается уже готовый антиген, чтобы свести к минимуму нежелательные эффекты, связанные с вакцинацией.

Изначально предполагалось поставить препарат в Пермский государственный медуниверситет. Сейчас Институт Стволовых Клеток Человека готовится провести эксперименты по оценке эффективности «Бетувакс-ков-2» против штамма «омикрон». На сайте Сколково сообщается, что оценка займет до четырех недель.

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Испытание новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-ков-2» в Пермском государственном медуниверситете имени Вагнера (ПГМУ) отложено. Препарат может поступить в вуз для финальной стадии испытаний. «У нас действительно хотели проводить испытания, но отложили — приблизительно на два-три месяца. Скорее всего вакцину привезут для финальной стадии испытаний», — пишет издание «ПроПермь» со ссылкой на пресс-службу ПГМУ. В приемной и. о. ректора вуза Наталии Минаевой на звонок URA.RU не ответили. Новая вакцина разработана резидентом Сколково, компанией «Бетувакс» (входит в группу Института Стволовых Клеток Человека). Сообщалось, что главное ее преимущество заключается в отсутствии необходимости работать с живым вирусом. В организм человека подается уже готовый антиген, чтобы свести к минимуму нежелательные эффекты, связанные с вакцинацией. Изначально предполагалось поставить препарат в Пермский государственный медуниверситет. Сейчас Институт Стволовых Клеток Человека готовится провести эксперименты по оценке эффективности «Бетувакс-ков-2» против штамма «омикрон». На сайте Сколково сообщается, что оценка займет до четырех недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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