Испытание новой вакцины от COVID в медвузе Перми отложено

Испытание новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-ков-2» в Пермском государственном медуниверситете имени Вагнера (ПГМУ) отложено. Препарат может поступить в вуз для финальной стадии испытаний.
«У нас действительно хотели проводить испытания, но отложили — приблизительно на два-три месяца. Скорее всего вакцину привезут для финальной стадии испытаний», — пишет издание «ПроПермь» со ссылкой на пресс-службу ПГМУ. В приемной и. о. ректора вуза Наталии Минаевой на звонок URA.RU не ответили.
Новая вакцина разработана резидентом Сколково, компанией «Бетувакс» (входит в группу Института Стволовых Клеток Человека). Сообщалось, что главное ее преимущество заключается в отсутствии необходимости работать с живым вирусом. В организм человека подается уже готовый антиген, чтобы свести к минимуму нежелательные эффекты, связанные с вакцинацией.
Изначально предполагалось поставить препарат в Пермский государственный медуниверситет. Сейчас Институт Стволовых Клеток Человека готовится провести эксперименты по оценке эффективности «Бетувакс-ков-2» против штамма «омикрон». На сайте Сколково сообщается, что оценка займет до четырех недель.
Испытание новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-ков-2» в Пермском государственном медуниверситете имени Вагнера (ПГМУ) отложено. Препарат может поступить в вуз для финальной стадии испытаний. «У нас действительно хотели проводить испытания, но отложили — приблизительно на два-три месяца. Скорее всего вакцину привезут для финальной стадии испытаний», — пишет издание «ПроПермь» со ссылкой на пресс-службу ПГМУ. В приемной и. о. ректора вуза Наталии Минаевой на звонок URA.RU не ответили. Новая вакцина разработана резидентом Сколково, компанией «Бетувакс» (входит в группу Института Стволовых Клеток Человека). Сообщалось, что главное ее преимущество заключается в отсутствии необходимости работать с живым вирусом. В организм человека подается уже готовый антиген, чтобы свести к минимуму нежелательные эффекты, связанные с вакцинацией. Изначально предполагалось поставить препарат в Пермский государственный медуниверситет. Сейчас Институт Стволовых Клеток Человека готовится провести эксперименты по оценке эффективности «Бетувакс-ков-2» против штамма «омикрон». На сайте Сколково сообщается, что оценка займет до четырех недель.