Дизайнер воплотит в проекте туристический и социальный потенциал города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный дизайнер Артемий Лебедев разработает дизайн Чебаркуля (Челябинская область). На официальной странице мэрии Чебаркуля в «ВКонтакте» сообщается, что в дизайн города будет заложена концепция туристического и социального развития города.

«Цель визита признанного эксперта в области урбанистики — разработать общую концепцию развития туристического потенциала, инфраструктуры и социального комфорта города», — сообщили URA.RU в мэрии Чебаркуля. В своем Instagram-аккаунте дизайнер выложил фотку одного из гастробаров Чебаркуля. Фасад заведения украшают рисунки трех атлантов, держащих на своих плечах колонны, которые переходят в трубы дымоходов. Также дизайнер выложил в своем Instagram-аккаунте историю своего посещения города. На фото он в мэрии Чебаркуля.

В июле Лебедев уже приезжал в Челябинскую область. Дизайнер прогулялся по Челябинску с губернатором области Алексеем Текслером, и выпил с ним по чашке кофе.

Глава города Светлана Виноградова и главный архитектор Сергей Шацкий познакомили дизайнера с достопримечательностями Чебаркуля Фото: Администрация Чебаркульского городского округа