01 декабря 2021

Артемий Лебедев разработает дизайн челябинского города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити в подземном переходе на площади Революции. Челябинск, подземный переход, волк, граффити, ну погоди, мурал
Дизайнер воплотит в проекте туристический и социальный потенциал города Фото:

Известный дизайнер Артемий Лебедев разработает дизайн Чебаркуля (Челябинская область). На официальной странице мэрии Чебаркуля в «ВКонтакте» сообщается, что в дизайн города будет заложена концепция туристического и социального развития города.

«Цель визита признанного эксперта в области урбанистики — разработать общую концепцию развития туристического потенциала, инфраструктуры и социального комфорта города», — сообщили URA.RU в мэрии Чебаркуля. В своем Instagram-аккаунте дизайнер выложил фотку одного из гастробаров Чебаркуля. Фасад заведения украшают рисунки трех атлантов, держащих на своих плечах колонны, которые переходят в трубы дымоходов. Также дизайнер выложил в своем Instagram-аккаунте историю своего посещения города. На фото он в мэрии Чебаркуля.

В июле Лебедев уже приезжал в Челябинскую область. Дизайнер прогулялся по Челябинску с губернатором области Алексеем Текслером, и выпил с ним по чашке кофе.

Глава города Светлана Виноградова и главный архитектор Сергей Шацкий познакомили дизайнера с достопримечательностями Чебаркуля
Фото:

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Известный дизайнер Артемий Лебедев разработает дизайн Чебаркуля (Челябинская область). На официальной странице мэрии Чебаркуля в «ВКонтакте» сообщается, что в дизайн города будет заложена концепция туристического и социального развития города. «Цель визита признанного эксперта в области урбанистики — разработать общую концепцию развития туристического потенциала, инфраструктуры и социального комфорта города», — сообщили URA.RU в мэрии Чебаркуля. В своем Instagram-аккаунте дизайнер выложил фотку одного из гастробаров Чебаркуля. Фасад заведения украшают рисунки трех атлантов, держащих на своих плечах колонны, которые переходят в трубы дымоходов. Также дизайнер выложил в своем Instagram-аккаунте историю своего посещения города. На фото он в мэрии Чебаркуля. В июле Лебедев уже приезжал в Челябинскую область. Дизайнер прогулялся по Челябинску с губернатором области Алексеем Текслером, и выпил с ним по чашке кофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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