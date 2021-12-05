В соцсетях поблагодарили Bild за план вторжения на Украину. «Там и Европу прихватим»

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Учение с отработкой задач в тылу условного противника и в населенном пункте подразделения специального назначения ЗВО (Псковская обл.), штаб, военный
По данным источника Bild, Россия якобы планирует вторгнуться на Украину зимой 2022 года Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников СМИ из НАТО, Москва начнет наступление на Киев в конце января — начале февраля 2022 года. Пользователи социальных сетей высмеяли опубликованную в СМИ схему вторжения. Одни сравнили ее с «Планом Барбаросса», по которому Германия должна была напасть на СССР. Другие предложили России наконец-то вторгнуться на Украину, чтобы оправдать ожидания Запада.

В соответствие с планом, опубликованным Bild, наступление на Киев должно проходить в три этапа. На первом Москва должна захватить юг Украины, на втором — ударить в направлении Харькова по восточной части страны. Затем Россия должна была осадить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие журналисты «срисовали» этот план с немецких архивных документов 1942 года. В частности, она обратила внимание на то, что Львов на карте обозначен как «Лемберг». Этот топоним использовался фашистами во время Второй мировой войны.

Пользователи в социальных сетях предложили России наконец-то напасть на Украину, чтобы немецкие журналисты не зря старались над разработкой плана. Некоторые поблагодари Bild за подробную схему наступления — мол «теперь не надо свои головы ломать».

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Немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников СМИ из НАТО, Москва начнет наступление на Киев в конце января — начале февраля 2022 года. Пользователи социальных сетей высмеяли опубликованную в СМИ схему вторжения. Одни сравнили ее с «Планом Барбаросса», по которому Германия должна была напасть на СССР. Другие предложили России наконец-то вторгнуться на Украину, чтобы оправдать ожидания Запада. В соответствие с планом, опубликованным Bild, наступление на Киев должно проходить в три этапа. На первом Москва должна захватить юг Украины, на втором — ударить в направлении Харькова по восточной части страны. Затем Россия должна была осадить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие журналисты «срисовали» этот план с немецких архивных документов 1942 года. В частности, она обратила внимание на то, что Львов на карте обозначен как «Лемберг». Этот топоним использовался фашистами во время Второй мировой войны. Пользователи в социальных сетях предложили России наконец-то напасть на Украину, чтобы немецкие журналисты не зря старались над разработкой плана. Некоторые поблагодари Bild за подробную схему наступления — мол «теперь не надо свои головы ломать».
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