05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Жители Ханты-Мансийска столкнулись с погодной аномалией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Санкт-Петербурга, зима, санкт-петербург, река нева, солнечное гало, гало
Жители Ханты-Мансийска удивились погодному явлению гало Фото:

Жители Ханты-Мансийска стали свидетелями необычного природного явления — гало. Фотографиями они делятся в социальных сетях.

«Гало обычно появляется вокруг солнца, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами, парящими в воздухе, в перистых облаках в верхних слоях тропосферы», — сказано в Википедии. Жители города рассказали, что в народе такое явление называется «солнышко в варежках» и является следствием резкого похолодания.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли тридцатиградусные морозы. В регионе ожидается похолодание до -35 градусов ночью. Такая температура продержится несколько дней подряд.

Гало в Ханты-Мансийске

Фотография гало в Ханты-Мансийске

Фотография гало в Ханты-Мансийске

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Жители Ханты-Мансийска стали свидетелями необычного природного явления — гало. Фотографиями они делятся в социальных сетях. «Гало обычно появляется вокруг солнца, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами, парящими в воздухе, в перистых облаках в верхних слоях тропосферы», — сказано в Википедии. Жители города рассказали, что в народе такое явление называется «солнышко в варежках» и является следствием резкого похолодания. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли тридцатиградусные морозы. В регионе ожидается похолодание до -35 градусов ночью. Такая температура продержится несколько дней подряд.
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