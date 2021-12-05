Жители Ханты-Мансийска удивились погодному явлению гало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска стали свидетелями необычного природного явления — гало. Фотографиями они делятся в социальных сетях.

«Гало обычно появляется вокруг солнца, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами, парящими в воздухе, в перистых облаках в верхних слоях тропосферы», — сказано в Википедии. Жители города рассказали, что в народе такое явление называется «солнышко в варежках» и является следствием резкого похолодания.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли тридцатиградусные морозы. В регионе ожидается похолодание до -35 градусов ночью. Такая температура продержится несколько дней подряд.

Гало в Ханты-Мансийске «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте»

Фотография гало в Ханты-Мансийске Ольга Елфимова

Фотография гало в Ханты-Мансийске Наталья Переверзева