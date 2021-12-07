В ХМАО из-за коронавируса закрыли больше 300 классов

В ХМАО больше 300 классов закрыты на карантин из-за коронавируса. Порядка 5,5 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.
«На дистанте по COVID 304 класса. Это порядка 5520 обучающихся. Ситуация с коронавирусом остается на стабильном уровне», — сказал Дренин. Он добавил, что в Сургуте в связи с коронавирусом на дистанционный формат обучения переведены 27 классов, в Нижневартовске 41 класс, а в Нефтеюганске 29 классов.
По данным управления Роспотребнадзора по ХМАО, в регионе увеличилось количество заразившихся детей, по сравнению с предыдущей недолью. При этом порядка 80% очагов заражения были обнаружены в детских садах и школах.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перевели на дистанционное обучение все школы в трех муниципалитетах, а также закрыли учреждения допобразования для детей из-за ОРВИ. Ограничения коснулись Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района, однако из-за ухудшения эпидситуации филиал Роспотребнадзора по ХМАО также рекомендовал перевести на дистант школы в Лангепасе.
В ХМАО больше 300 классов закрыты на карантин из-за коронавируса. Порядка 5,5 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин. «На дистанте по COVID 304 класса. Это порядка 5520 обучающихся. Ситуация с коронавирусом остается на стабильном уровне», — сказал Дренин. Он добавил, что в Сургуте в связи с коронавирусом на дистанционный формат обучения переведены 27 классов, в Нижневартовске 41 класс, а в Нефтеюганске 29 классов. По данным управления Роспотребнадзора по ХМАО, в регионе увеличилось количество заразившихся детей, по сравнению с предыдущей недолью. При этом порядка 80% очагов заражения были обнаружены в детских садах и школах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перевели на дистанционное обучение все школы в трех муниципалитетах, а также закрыли учреждения допобразования для детей из-за ОРВИ. Ограничения коснулись Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района, однако из-за ухудшения эпидситуации филиал Роспотребнадзора по ХМАО также рекомендовал перевести на дистант школы в Лангепасе.