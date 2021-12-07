07 декабря 2021
06 декабря 2021

В ХМАО из-за коронавируса закрыли больше 300 классов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО из-за коронавируса больше пяти тысяч детей находятся на карантине Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО больше 300 классов закрыты на карантин из-за коронавируса. Порядка 5,5 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

«На дистанте по COVID 304 класса. Это порядка 5520 обучающихся. Ситуация с коронавирусом остается на стабильном уровне», — сказал Дренин. Он добавил, что в Сургуте в связи с коронавирусом на дистанционный формат обучения переведены 27 классов, в Нижневартовске 41 класс, а в Нефтеюганске 29 классов.

По данным управления Роспотребнадзора по ХМАО, в регионе увеличилось количество заразившихся детей, по сравнению с предыдущей недолью. При этом порядка 80% очагов заражения были обнаружены в детских садах и школах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перевели на дистанционное обучение все школы в трех муниципалитетах, а также закрыли учреждения допобразования для детей из-за ОРВИ. Ограничения коснулись Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района, однако из-за ухудшения эпидситуации филиал Роспотребнадзора по ХМАО также рекомендовал перевести на дистант школы в Лангепасе.

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В ХМАО больше 300 классов закрыты на карантин из-за коронавируса. Порядка 5,5 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин. «На дистанте по COVID 304 класса. Это порядка 5520 обучающихся. Ситуация с коронавирусом остается на стабильном уровне», — сказал Дренин. Он добавил, что в Сургуте в связи с коронавирусом на дистанционный формат обучения переведены 27 классов, в Нижневартовске 41 класс, а в Нефтеюганске 29 классов. По данным управления Роспотребнадзора по ХМАО, в регионе увеличилось количество заразившихся детей, по сравнению с предыдущей недолью. При этом порядка 80% очагов заражения были обнаружены в детских садах и школах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перевели на дистанционное обучение все школы в трех муниципалитетах, а также закрыли учреждения допобразования для детей из-за ОРВИ. Ограничения коснулись Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района, однако из-за ухудшения эпидситуации филиал Роспотребнадзора по ХМАО также рекомендовал перевести на дистант школы в Лангепасе.
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