Роспотребнадзор ХМАО потребовал закрыть школы в Лангепасе

Роспотребнадзор ХМАО требует закрыть на карантин школы в Лангепасе Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева поручила главе Лангепаса Сергею Горобченко перевести школы на дистанционный формат обучения из-за распространения ОРВИ среди детей. Об этом глава Роспотребнадзора Югры заявила во время регионального оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«В контингенте школьников наблюдается эпиднеблагополучие, идет рост заражений. Вам необходимо проводить более значимые мероприятия. Вплоть до полного закрытия школ и дополнительных образовательных учреждений. А также приостановить мероприятия для детей в кинотеатрах, музеях и других учреждениях», — сказала Соловьева.

Она добавила, что рост заражений также наблюдается в детских садах. «Нужно шире применять локальные закрытия в детских дошкольных учреждениях. А также в секциях и кружках для дошкольного возраста», — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже перевели на дистанционное обучение школьников в трех муниципалитетах. Из-за распространения ОРВИ все школы в Ханты-Мансийске, Югорске и Советском районе закрыли на карантин.