В ХМАО за год выросло число коррупционеров

09 декабря 2021 в 13:02 Размер текста - 17 +

В ХМАО за год из-за коррупции шесть чиновников лишились должностей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ХМАО за год число коррупционеров, которые попались или предлагали взятку, увеличилось. В 2020 году таких случаев было 1,5 тысячи, а в текущем году — 1 600 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «За истекший период 2021 года по результатам проверок уже выявлено свыше 1600 нарушений антикоррупционного законодательства, за совершение которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 450 должностных лиц. Возбуждено 46 уголовных дел, предъявлен 31 иск о взыскании с коррупционеров 70 млн рублей», — сказали в прокуратуре. Из-за подозрений в коррупции в ХМАО уволили шесть чиновников по статье «утрата доверия». На сегодняшний день на имущество коррупционеров наложен арест в сумме почти 3 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила беспокойство размером коррупции в регионе и пригрозила чиновникам, пойманным на взятках, санкциями. Об этом глава региона рассказала во время встречи с депутатами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО за год число коррупционеров, которые попались или предлагали взятку, увеличилось. В 2020 году таких случаев было 1,5 тысячи, а в текущем году — 1 600 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «За истекший период 2021 года по результатам проверок уже выявлено свыше 1600 нарушений антикоррупционного законодательства, за совершение которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 450 должностных лиц. Возбуждено 46 уголовных дел, предъявлен 31 иск о взыскании с коррупционеров 70 млн рублей», — сказали в прокуратуре. Из-за подозрений в коррупции в ХМАО уволили шесть чиновников по статье «утрата доверия». На сегодняшний день на имущество коррупционеров наложен арест в сумме почти 3 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила беспокойство размером коррупции в регионе и пригрозила чиновникам, пойманным на взятках, санкциями. Об этом глава региона рассказала во время встречи с депутатами.