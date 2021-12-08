В ХМАО за год выросло число коррупционеров

В ХМАО за год число коррупционеров, которые попались или предлагали взятку, увеличилось. В 2020 году таких случаев было 1,5 тысячи, а в текущем году — 1 600 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.
«За истекший период 2021 года по результатам проверок уже выявлено свыше 1600 нарушений антикоррупционного законодательства, за совершение которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 450 должностных лиц. Возбуждено 46 уголовных дел, предъявлен 31 иск о взыскании с коррупционеров 70 млн рублей», — сказали в прокуратуре.
Из-за подозрений в коррупции в ХМАО уволили шесть чиновников по статье «утрата доверия». На сегодняшний день на имущество коррупционеров наложен арест в сумме почти 3 млрд рублей.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила беспокойство размером коррупции в регионе и пригрозила чиновникам, пойманным на взятках, санкциями. Об этом глава региона рассказала во время встречи с депутатами.
В ХМАО за год число коррупционеров, которые попались или предлагали взятку, увеличилось. В 2020 году таких случаев было 1,5 тысячи, а в текущем году — 1 600 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «За истекший период 2021 года по результатам проверок уже выявлено свыше 1600 нарушений антикоррупционного законодательства, за совершение которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 450 должностных лиц. Возбуждено 46 уголовных дел, предъявлен 31 иск о взыскании с коррупционеров 70 млн рублей», — сказали в прокуратуре. Из-за подозрений в коррупции в ХМАО уволили шесть чиновников по статье «утрата доверия». На сегодняшний день на имущество коррупционеров наложен арест в сумме почти 3 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила беспокойство размером коррупции в регионе и пригрозила чиновникам, пойманным на взятках, санкциями. Об этом глава региона рассказала во время встречи с депутатами.