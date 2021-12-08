Пермяков предупредили о перекрытии моста

Проезд будет разрешен только для спецтранспорта, следующего до аэропорта Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В ночь на 10 декабря проезд по мосту через реку Чусовую будет закрыт. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

«С 1 до 4 часов ночью 10 декабря движение по мосту через Чусовую будет закрыто», — сообщили в пресс-службе. Проезд спецтранспорта и автобусов, следующих до аэропорта в Перми будет разрешен.

URA.RU также рассказывало о срывах сроков строительства другого моста через Чусовую, который возводится рядом с уже существующим. Как рассказал концессионер, отставание от графика произошло из-за смены собственника компании.