В Перми скончалась профессор-лингвист Елена Полякова

09 декабря 2021 в 20:09 Размер текста - 17 +

Прощание с ученым пройдет в субботу Фото: Илья Московец © URA.RU Профессор Пермского университета (ПГНИУ), известный российский лингвист Елена Полякова скончалась на 90-м году жизни. Жизнь ее стала целой эпохой для университета, сообщили URA.RU в университете. «Профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ, заслуженный деятель науки РФ Елена Полякова скончалась 8 декабря в возрасте 89 лет. Она являла собой образец безупречной честности в науке и отношении к людям, более 10 лет боролась с последствиями тяжелой болезни. Прощание с Еленой Николаевной пройдет 11 декабря в 11.30 в траурном зале медсанчасти № 4 (ул. Грачева, 12К)», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета. Полякова окончила Пермский госуниверситет в 1955 году, а в 1960 году начала в нем работать. Она стала основоположником научного направления «Региональная лексикология, лексикография и ономастика (по материалам памятников письменности и говоров Пермского края»), внесла большой вклад в развитие российской исторической и диалектной лексикографии и ономастики. Кроме науки и преподавания, Полякова занималась просветительской работой: выступала с лекциями, писала статьи об истории местных слов в пермских газетах. Также в 1973—2011 годах она входила в топонимическую комиссию Перми, проводя экспертизу проектов названий или переименования улиц краевого центра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Профессор Пермского университета (ПГНИУ), известный российский лингвист Елена Полякова скончалась на 90-м году жизни. Жизнь ее стала целой эпохой для университета, сообщили URA.RU в университете. «Профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ, заслуженный деятель науки РФ Елена Полякова скончалась 8 декабря в возрасте 89 лет. Она являла собой образец безупречной честности в науке и отношении к людям, более 10 лет боролась с последствиями тяжелой болезни. Прощание с Еленой Николаевной пройдет 11 декабря в 11.30 в траурном зале медсанчасти № 4 (ул. Грачева, 12К)», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета. Полякова окончила Пермский госуниверситет в 1955 году, а в 1960 году начала в нем работать. Она стала основоположником научного направления «Региональная лексикология, лексикография и ономастика (по материалам памятников письменности и говоров Пермского края»), внесла большой вклад в развитие российской исторической и диалектной лексикографии и ономастики. Кроме науки и преподавания, Полякова занималась просветительской работой: выступала с лекциями, писала статьи об истории местных слов в пермских газетах. Также в 1973—2011 годах она входила в топонимическую комиссию Перми, проводя экспертизу проектов названий или переименования улиц краевого центра.