Пермяки хотят проводить зиму в Таиланде и Армении

Среди самых популярных городов оказались Пхукет и Бангкок Фото: Алена Полозова © URA.RU

Самыми популярными направлениями для зимнего отдыха у пермяков оказались Таиланд, США, Турция, ОАЭ и Армения. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия».

«Больше всего пермяков интересуют поездки в Таиланд, США, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Армению», — сообщается в исследовании. По городам лидируют Лос-Анджелес, Пхукет, Стамбул, Анталья, Бангкок.

За последний год количество жителей Перми, которые хотят перезимовать за границей, снизилось на 9%. По стране количество желающих провести сезон в теплых странах, наоборот, увеличилось на 20%. В среднем пермяки собираются проводить в США, Армении и Турции от четырех до пяти недель. В Таиланде и ОАЭ дольше — в среднем около трех месяцев. Самыми дешевыми оказались билеты на перелет из Перми в Турцию — 11 тыс. рублей, а самыми дорогими в Таиланд и США (46 тыс. и 50,5 тыс. рублей соответственно).