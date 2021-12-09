09 декабря 2021

Пермяки хотят проводить зиму в Таиланде и Армении

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Среди самых популярных городов оказались Пхукет и Бангкок Фото:

Самыми популярными направлениями для зимнего отдыха у пермяков оказались Таиланд, США, Турция, ОАЭ и Армения. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия».

«Больше всего пермяков интересуют поездки в Таиланд, США, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Армению», — сообщается в исследовании. По городам лидируют Лос-Анджелес, Пхукет, Стамбул, Анталья, Бангкок.

За последний год количество жителей Перми, которые хотят перезимовать за границей, снизилось на 9%. По стране количество желающих провести сезон в теплых странах, наоборот, увеличилось на 20%. В среднем пермяки собираются проводить в США, Армении и Турции от четырех до пяти недель. В Таиланде и ОАЭ дольше — в среднем около трех месяцев. Самыми дешевыми оказались билеты на перелет из Перми в Турцию — 11 тыс. рублей, а самыми дорогими в Таиланд и США (46 тыс. и 50,5 тыс. рублей соответственно).

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Самыми популярными направлениями для зимнего отдыха у пермяков оказались Таиланд, США, Турция, ОАЭ и Армения. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия». «Больше всего пермяков интересуют поездки в Таиланд, США, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Армению», — сообщается в исследовании. По городам лидируют Лос-Анджелес, Пхукет, Стамбул, Анталья, Бангкок. За последний год количество жителей Перми, которые хотят перезимовать за границей, снизилось на 9%. По стране количество желающих провести сезон в теплых странах, наоборот, увеличилось на 20%. В среднем пермяки собираются проводить в США, Армении и Турции от четырех до пяти недель. В Таиланде и ОАЭ дольше — в среднем около трех месяцев. Самыми дешевыми оказались билеты на перелет из Перми в Турцию — 11 тыс. рублей, а самыми дорогими в Таиланд и США (46 тыс. и 50,5 тыс. рублей соответственно).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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