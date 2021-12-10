Ученый: число зараженных «Омикроном» в РФ выше официальной цифры

Число случаев заражения штаммом «Омикрон» в России больше двух официально известных. Об это сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
«По факту мы знаем, что два из 10 ПЦР-положительных, которые прилетели рейсом из Южной Африки, являются носителями нового штамма. Но я вполне допускаю, что все 10 больны „Омикроном“, поскольку по статистике из Африки мы видим, что новый штамм повсеместно вытесняет „дельту“», — рассказал Исаев ТАСС.
Также эксперт отметил, что на данный момент проблематично оценить потенциальную скорость распространения «Омикрона» на территории России, т. к. климат в стране значительно отличается от южноафриканского. Однако, уточнил Исаев, в Африке и Великобритании наблюдается экспоненциальный рост (рост в геометрической прогрессии) больных. Соответственно, такую же ситуацию можно ожидать и в России, подытожил он.
Ранее директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России вдвое увеличилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, ученые выделили четыре полногеномных последовательности «Омикрона».
Число случаев заражения штаммом «Омикрон» в России больше двух официально известных. Об это сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. «По факту мы знаем, что два из 10 ПЦР-положительных, которые прилетели рейсом из Южной Африки, являются носителями нового штамма. Но я вполне допускаю, что все 10 больны „Омикроном“, поскольку по статистике из Африки мы видим, что новый штамм повсеместно вытесняет „дельту“», — рассказал Исаев ТАСС. Также эксперт отметил, что на данный момент проблематично оценить потенциальную скорость распространения «Омикрона» на территории России, т. к. климат в стране значительно отличается от южноафриканского. Однако, уточнил Исаев, в Африке и Великобритании наблюдается экспоненциальный рост (рост в геометрической прогрессии) больных. Соответственно, такую же ситуацию можно ожидать и в России, подытожил он. Ранее директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России вдвое увеличилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, ученые выделили четыре полногеномных последовательности «Омикрона».