10 декабря 2021

Ученый: число зараженных «Омикроном» в РФ выше официальной цифры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
Все 10 человек, прибывшие в Россию из Южной Африки, могут быть заражены «Омикроном», заявил Исаев. Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число случаев заражения штаммом «Омикрон» в России больше двух официально известных. Об это сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«По факту мы знаем, что два из 10 ПЦР-положительных, которые прилетели рейсом из Южной Африки, являются носителями нового штамма. Но я вполне допускаю, что все 10 больны „Омикроном“, поскольку по статистике из Африки мы видим, что новый штамм повсеместно вытесняет „дельту“», — рассказал Исаев ТАСС.

Также эксперт отметил, что на данный момент проблематично оценить потенциальную скорость распространения «Омикрона» на территории России, т. к. климат в стране значительно отличается от южноафриканского. Однако, уточнил Исаев, в Африке и Великобритании наблюдается экспоненциальный рост (рост в геометрической прогрессии) больных. Соответственно, такую же ситуацию можно ожидать и в России, подытожил он.

Ранее директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России вдвое увеличилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, ученые выделили четыре полногеномных последовательности «Омикрона».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Число случаев заражения штаммом «Омикрон» в России больше двух официально известных. Об это сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. «По факту мы знаем, что два из 10 ПЦР-положительных, которые прилетели рейсом из Южной Африки, являются носителями нового штамма. Но я вполне допускаю, что все 10 больны „Омикроном“, поскольку по статистике из Африки мы видим, что новый штамм повсеместно вытесняет „дельту“», — рассказал Исаев ТАСС. Также эксперт отметил, что на данный момент проблематично оценить потенциальную скорость распространения «Омикрона» на территории России, т. к. климат в стране значительно отличается от южноафриканского. Однако, уточнил Исаев, в Африке и Великобритании наблюдается экспоненциальный рост (рост в геометрической прогрессии) больных. Соответственно, такую же ситуацию можно ожидать и в России, подытожил он. Ранее директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России вдвое увеличилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, ученые выделили четыре полногеномных последовательности «Омикрона».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...