Челябинцы в масках спилили четырехметровую ель на набережной

Вандалы лишили Челябинск одного из деревьев, высаженных по программе благоустройства (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестные в масках глубокой ночью спилили четырехметровую ель на набережной озера Смолино в Челябинске. Об этом сообщил на аппаратном совещании глава Ленинского района Александр Орел. Полиция начала расследование инцидента.

Как рассказал чиновник в ходе совещания, проходящего в режиме видеосвязи, вандалы в масках спилили большое дерево в ночь с 11 до 12 декабря. При этом они действовали, несмотря на наличие камер наблюдения. Сейчас администрация готовит заявление в полицию.

«Кому нужна четырехметровая ель, чтобы в масках прийти в полвторого ночи и под видеокамерами ее срубить? Зачем, для чего — дома поставить? Новые остановки разбивают, с колодцев воруют крышки — вандалы мешают людям, которые хотят сделать наш город лучше. Надо проводить отдельное совещание с полицией по видеокамерам в общественных пространствах, поскольку само их наличие проблемы не решает», — резюмировала мэр Наталья Котова.

«Материалы Ленинского отдела полиции возьмем на особый контроль, как и ситуацию с кражами люков. Кроме того, сегодня будет скорректирована дислокация патрулей и нарядов ГИБДД, особенно в ночные и утренние часы», — ответил начальник управления МВД по Челябинску Сергей Миронов.