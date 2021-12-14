В Кремле готовы к худшему сценарию с «омикрон»-штаммом

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В Кремле назвали «Омикрон» новой угрозой Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России готовы к максимальной нагрузке в связи с заболеваемостью новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надо надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Это должно быть нашим кредо. У нашего оперштаба готова логистика к максимальной нагрузке, наработано много опыта. Диаметрально противоположные точки зрения ученых говорят о том, что новый штамм недостаточно изучен. Поэтому нужно еще поработать над тем, чтобы понять [его опасность]. Безусловно, это новая угроза», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке, в ВОЗ дали ему название «Омикрон» в честь 15-й буквы греческого алфавита. В России этим вариантом вируса заболели 16 человек, которые были в ЮАР. При этом 11 из них были вакцинированы от коронавируса, семь человек болели COVID, один является и привитым и переболевшим. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Угрозы их жизни и здоровью нет, сообщили в Минздраве РФ, Vse42.ru. В мире зафиксирован только один случай летальности от омикрона — в Великобритании, передают «Невские новости».

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В России готовы к максимальной нагрузке в связи с заболеваемостью новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Надо надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Это должно быть нашим кредо. У нашего оперштаба готова логистика к максимальной нагрузке, наработано много опыта. Диаметрально противоположные точки зрения ученых говорят о том, что новый штамм недостаточно изучен. Поэтому нужно еще поработать над тем, чтобы понять [его опасность]. Безусловно, это новая угроза», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке, в ВОЗ дали ему название «Омикрон» в честь 15-й буквы греческого алфавита. В России этим вариантом вируса заболели 16 человек, которые были в ЮАР. При этом 11 из них были вакцинированы от коронавируса, семь человек болели COVID, один является и привитым и переболевшим. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Угрозы их жизни и здоровью нет, сообщили в Минздраве РФ, Vse42.ru. В мире зафиксирован только один случай летальности от омикрона — в Великобритании, передают «Невские новости».
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