Родителям детей, лечащихся в пермской КДКБ, предоставят жилье

16 декабря 2021 в 20:23 Размер текста - 17 +

Жилье будут предоставлять с 2022 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Родителям, чьи дети лечатся в онкоцентре краевой детской клинической больницы, предоставят временное бесплатное жилье. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. Родителям арендуют жилье за счет бюджетных средств. «Временное бесплатное жилье детям из территорий Прикамья, проходящим лечение в дневном стационаре онкоцентра КДКБ, будет предоставляться уже с 2022 года», — сообщается на сайте. Ранее с просьбой временного и бесплатного размещения обращались к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину родители, чьи дети не нуждаются в круглосуточном лечении. Сейчас в онкогематологическом центре клиники функционирует дневной стационар для обследования 31 пациента. Другое отделение на 10 коек расположено при клинике. Сообщается, что 80% детей, которые лечатся там — из Перми, около 20% из территорий Пермского края. Среднее время пребывание в стационаре — 12 дней. На такое время иногородним семьям приходится арендовать жилье, что не все могут себе позволить. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Родителям, чьи дети лечатся в онкоцентре краевой детской клинической больницы, предоставят временное бесплатное жилье. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. Родителям арендуют жилье за счет бюджетных средств. «Временное бесплатное жилье детям из территорий Прикамья, проходящим лечение в дневном стационаре онкоцентра КДКБ, будет предоставляться уже с 2022 года», — сообщается на сайте. Ранее с просьбой временного и бесплатного размещения обращались к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину родители, чьи дети не нуждаются в круглосуточном лечении. Сейчас в онкогематологическом центре клиники функционирует дневной стационар для обследования 31 пациента. Другое отделение на 10 коек расположено при клинике. Сообщается, что 80% детей, которые лечатся там — из Перми, около 20% из территорий Пермского края. Среднее время пребывание в стационаре — 12 дней. На такое время иногородним семьям приходится арендовать жилье, что не все могут себе позволить.