Россиян предупредили о крупных штрафах за неубранный снег

19 декабря 2021 в 06:22 Размер текста - 17 +

За неубранный снег могут оштрафовать как юридических, так и физических лиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российских граждан, как юридических, так и физических лиц, могут оштрафовать за неубранный снег на своей территории. Об этом предупредил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов. «Если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — сообщил специалист агентству «Прайм». Штраф припишут тем, кто не позаботился об уборке снега и тем самым ограничил доступ к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. По информации Юрия Аванесова, нарушение влечет за собой предупреждение или наложение штрафа. Специалист сообщает, что для граждан штраф будет в размере от двух до трех тысяч рублей. На должностных лиц в случае нарушения будет наложены штрафные санкции от шести тысяч до 15-и тысяч рублей. С лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, потребуют штраф от 20-и до 30-и тысяч рублей. Наконец, для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 150-и тысяч до 200-от тысяч рублей. Российских дачников также могут оштрафовать за неубранный снег. Об этом в беседе с URА.RU рассказала юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова. По ее словам, в случаях, если снег не убирается на землях общего пользования, будет наказано юридическое лицо. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российских граждан, как юридических, так и физических лиц, могут оштрафовать за неубранный снег на своей территории. Об этом предупредил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов. «Если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — сообщил специалист агентству «Прайм». Штраф припишут тем, кто не позаботился об уборке снега и тем самым ограничил доступ к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. По информации Юрия Аванесова, нарушение влечет за собой предупреждение или наложение штрафа. Специалист сообщает, что для граждан штраф будет в размере от двух до трех тысяч рублей. На должностных лиц в случае нарушения будет наложены штрафные санкции от шести тысяч до 15-и тысяч рублей. С лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, потребуют штраф от 20-и до 30-и тысяч рублей. Наконец, для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 150-и тысяч до 200-от тысяч рублей. Российских дачников также могут оштрафовать за неубранный снег. Об этом в беседе с URА.RU рассказала юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова. По ее словам, в случаях, если снег не убирается на землях общего пользования, будет наказано юридическое лицо.