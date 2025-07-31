Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения

Возобновление авиасообщения между Россией и США обсуждается. Информацию о переговорах подтвердил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Эти вопросы (возобновления авиасообщения) стоят на повестке дня, они обсуждаются», — сказал представитель МИД России. Слова приводит РИА Новости. Однако конкретных результатов пока ждать не стоит.
Авиасообщение между США и Россией было прервано со стороны Вашингтона в 2022 году. Вскоре Москва приняла аналогичные меры. Недавно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что перелеты могут возобновиться до конца 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.