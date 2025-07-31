Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения

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Вашингтон отменил прямые рейсы в Россию в 2022 году
Вашингтон отменил прямые рейсы в Россию в 2022 году Фото:

Возобновление авиасообщения между Россией и США обсуждается. Информацию о переговорах подтвердил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Эти вопросы (возобновления авиасообщения) стоят на повестке дня, они обсуждаются», — сказал представитель МИД России. Слова приводит РИА Новости. Однако конкретных результатов пока ждать не стоит. 

Авиасообщение между США и Россией было прервано со стороны Вашингтона в 2022 году. Вскоре Москва приняла аналогичные меры. Недавно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что перелеты могут возобновиться до конца 2025 года. 

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Возобновление авиасообщения между Россией и США обсуждается. Информацию о переговорах подтвердил замглавы МИД России Сергей Вершинин. «Эти вопросы (возобновления авиасообщения) стоят на повестке дня, они обсуждаются», — сказал представитель МИД России. Слова приводит РИА Новости. Однако конкретных результатов пока ждать не стоит.  Авиасообщение между США и Россией было прервано со стороны Вашингтона в 2022 году. Вскоре Москва приняла аналогичные меры. Недавно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что перелеты могут возобновиться до конца 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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