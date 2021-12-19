Бизнесмен из ХМАО отправится под суд из-за ухода от налогов

Прокуратура вышла с гражданским иском о возмещении ущерба государству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель из Нижневартовска Александр Грибанов отправится под суд из-за неуплаты налогов и сокрытия денежных средств для их оплаты на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Направлено в суд уголовное дело о сокрытии руководителем предприятия ООО „Лиос“ денежных средств от налоговых органов. Прокуратура г. Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов)», — рассказали в ведомстве.

Cледствие установило, что Грибанов в период с октября 2020 в течение пяти месяцев скрывал доходы от налоговой службы, чтобы не оплачивать налоги на прибыль в более чем 4,2 млн рублей. На имущество обвиняемого был наложен арест, а прокуратура вышла с гражданским иском о возмещении ущерба государству. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу ХМАО поймали в Сочи за аналогичное преступление. Директор компании «Нефтесервис» Екатерина Симакова находилась в федеральном розыске за уклонение от налогов на сумму в 590 млн рублей и передачу взятки суммой свыше 5 млн рублей.