Эксперт по разоружению предрек РФ и США острый кризис в 2022 году

Кризис в отношениях между США и Россией может произойти весной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Россию и США в следующем году ждет новый, более острый кризис, если отношения не подойдут к «последней черте». Об этом заявил ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению, экс-сотрудник МИД СССР и РФ, участник советско-американских переговоров по контролю над вооружениями в 80-е — начале 90-х годов Николай Соков.

«Если ничего радикального не произойдет, то весной [в отношениях России и США] будет новый, еще более острый кризис», — цитирует «Лента.ру» Николая Сокова. По его словам, ситуация в Европе стремительно ухудшается и останется опасной. Можно не ждать взаимодействия между Вашингтоном и Москвой, пока ситуация «не подойдет к последней черте». Соков заявил, что кризис вокруг Украины получится немного разрядить.

Ранее в МИД РФ передали коллегам из США «мирный договор» с НАТО. Москва в этом документе предложила исключить расширение альянса на восток и присоединение Украины к НАТО. Также предлагается не рассматривать друг друга в качестве противников, передает «Утро.ру». В Евросоюзе ответили, что хотят обсуждать безопасность в соответствии с уже имеющимися форматами. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения России по безопасности не удовлетворили Вашингтон и не развеяли озабоченность. Переговоры должны быть взаимными, Россия сообщила о своей «обеспокоенности», у США она тоже есть, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Прайса.