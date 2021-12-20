Челябинский автовокзал отменил рейсы из-за сильного снега

Из Челябинска автобусы будут ходить только в Екатеринбург и Усть-Катав, заявил Сергей Валеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за сильного снегопада Челябинский автовокзал отменил большинство ночных и утренних междугородних рейсов. Автобусы будут ходить только до Екатеринбурга и города Усть-Катав, сообщил руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

«Сегодня вечером отменены рейсы до Троицка. До 08:00 среды отменяются все ночные и утренние рейсы, кроме Екатеринбурга и Усть-Катава», — цитирует Сергея Валеева 74.ру.

Ранее из-за сильного снегопада аэропорт имени Курчатова прекратил принимать рейсы. Самолеты, которые должны были приземлиться в Челябинске, отправляли на запасной аэродром в Екатеринбург. Задержались вылеты двух рейсов — в Москву и Красноярск. Из-за сильного снега также образовались сильные заторы на дорогах. В многокилометровую пробку встали автомобили на трассе М-5. Водители обвиняют во всем дорожные службы. Ожидается, что снегопад в Челябинске продолжится до глубокой ночи.