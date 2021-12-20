20 декабря 2021

Челябинский автовокзал отменил рейсы из-за сильного снега

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Снегопад. Челябинск, автобус, остановка общественного транспорта, снегопад
Из Челябинска автобусы будут ходить только в Екатеринбург и Усть-Катав, заявил Сергей Валеев Фото:

Из-за сильного снегопада Челябинский автовокзал отменил большинство ночных и утренних междугородних рейсов. Автобусы будут ходить только до Екатеринбурга и города Усть-Катав, сообщил руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

«Сегодня вечером отменены рейсы до Троицка. До 08:00 среды отменяются все ночные и утренние рейсы, кроме Екатеринбурга и Усть-Катава», — цитирует Сергея Валеева 74.ру.

Ранее из-за сильного снегопада аэропорт имени Курчатова прекратил принимать рейсы. Самолеты, которые должны были приземлиться в Челябинске, отправляли на запасной аэродром в Екатеринбург. Задержались вылеты двух рейсов — в Москву и Красноярск. Из-за сильного снега также образовались сильные заторы на дорогах. В многокилометровую пробку встали автомобили на трассе М-5. Водители обвиняют во всем дорожные службы. Ожидается, что снегопад в Челябинске продолжится до глубокой ночи.

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Из-за сильного снегопада Челябинский автовокзал отменил большинство ночных и утренних междугородних рейсов. Автобусы будут ходить только до Екатеринбурга и города Усть-Катав, сообщил руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев. «Сегодня вечером отменены рейсы до Троицка. До 08:00 среды отменяются все ночные и утренние рейсы, кроме Екатеринбурга и Усть-Катава», — цитирует Сергея Валеева 74.ру. Ранее из-за сильного снегопада аэропорт имени Курчатова прекратил принимать рейсы. Самолеты, которые должны были приземлиться в Челябинске, отправляли на запасной аэродром в Екатеринбург. Задержались вылеты двух рейсов — в Москву и Красноярск. Из-за сильного снега также образовались сильные заторы на дорогах. В многокилометровую пробку встали автомобили на трассе М-5. Водители обвиняют во всем дорожные службы. Ожидается, что снегопад в Челябинске продолжится до глубокой ночи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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