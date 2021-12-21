21 декабря 2021

Текслер упростил челябинцам получение детских пособий

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, семья, коляска детская, люди, парк, двойняшки, дети
Челябинцы, у которых родились малыши, не будут тратить время на очереди в МФЦ Фото:

Жители Челябинской области с 1 января 2022 года смогут оформить единовременное пособие при рождении ребенка через интернет, на региональном портале Госуслуг. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора области Алексея Текслера.

«С 1 января следующего года мы переходим в такой формат работы. От человека только заявление, дальше межведомственное взаимодействие и никаких очередей. Более того, заявление надо подавать на сайт Госуслуги, чтобы человек вообще никуда не ходил», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Соответствующие поручения получили два ведомства. Со своей стороны, все необходимые данные предоставит министерство социальных отношений. За «электронную» часть отвечает региональное минцифры, действующее в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

На проблемы с оформлением документов на «прямой линии» губернатору пожаловался молодой отец Николай Рехлинский. Кроме того, он заметил, что последние семь лет областные пособия на детей не индексировались. Текслер в ответ сообщил, что принято решение с 2022 года повысить их до 6 тысяч рублей на каждого рожденного малыша.

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Жители Челябинской области с 1 января 2022 года смогут оформить единовременное пособие при рождении ребенка через интернет, на региональном портале Госуслуг. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора области Алексея Текслера. «С 1 января следующего года мы переходим в такой формат работы. От человека только заявление, дальше межведомственное взаимодействие и никаких очередей. Более того, заявление надо подавать на сайт Госуслуги, чтобы человек вообще никуда не ходил», — цитирует Текслера его пресс-служба. Соответствующие поручения получили два ведомства. Со своей стороны, все необходимые данные предоставит министерство социальных отношений. За «электронную» часть отвечает региональное минцифры, действующее в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На проблемы с оформлением документов на «прямой линии» губернатору пожаловался молодой отец Николай Рехлинский. Кроме того, он заметил, что последние семь лет областные пособия на детей не индексировались. Текслер в ответ сообщил, что принято решение с 2022 года повысить их до 6 тысяч рублей на каждого рожденного малыша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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