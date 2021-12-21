Текслер упростил челябинцам получение детских пособий

Челябинцы, у которых родились малыши, не будут тратить время на очереди в МФЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинской области с 1 января 2022 года смогут оформить единовременное пособие при рождении ребенка через интернет, на региональном портале Госуслуг. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора области Алексея Текслера.

«С 1 января следующего года мы переходим в такой формат работы. От человека только заявление, дальше межведомственное взаимодействие и никаких очередей. Более того, заявление надо подавать на сайт Госуслуги, чтобы человек вообще никуда не ходил», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Соответствующие поручения получили два ведомства. Со своей стороны, все необходимые данные предоставит министерство социальных отношений. За «электронную» часть отвечает региональное минцифры, действующее в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

На проблемы с оформлением документов на «прямой линии» губернатору пожаловался молодой отец Николай Рехлинский. Кроме того, он заметил, что последние семь лет областные пособия на детей не индексировались. Текслер в ответ сообщил, что принято решение с 2022 года повысить их до 6 тысяч рублей на каждого рожденного малыша.