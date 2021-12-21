Дмитрий Печенкин уже приступил к выполнению новых служебных обязанностей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В мэрии Сургута (ХМАО) назначен новый начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов — им стал Дмитрий Печенкин. Прежде он работал в администрации Сургутского района. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Печенкин — это креатура заместителя главы Сургута Виталия Криворота. Они вместе работали в управлении общественной безопасности администрации Сургута. Весной Криворот ушел в городскую администрации, где руководил контрольным управлением, а затем пошел на повышение и стал вице-мэром. Теперь он пролоббировал назначение Печенкина на должность, которую оставил Анатолий Коренков», — сообщил инсайдер.

Собеседник URA.RU также добавил, что Криворот является выходцем из правоохранительных органов. «Он работал в правоохранительных органах в Тюмени, Ханты-Мансийске, возглавлял уголовный розыск в Лангепасе. Сейчас в мэрии он курирует силовой блок, в том числе и управление, которым будет руководить Печенкин», — уточнил источник. В управлении массовых коммуникаций Сургута подтвердили факт назначения нового начальника управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящей отставке прежнего руководителя ведомства — Анатолия Коренкова. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.