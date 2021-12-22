22 декабря 2021

В челябинском районе сгорел внедорожник главного депутата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, пожарный, улица февральской революции, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
Пожар был ликвидирован в течение 10 минут (фото из архива) Фото:

В Катав-Ивановске (Челябинская область) в ночь на 23 декабря сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий председателю собрания депутатов района Александру Васильеву. Информация об этом появилась в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС региона факт пожара подтвердили.

«Солоцкую озарило зарево пожара. У спикера районного собрания депутатов Васильева сгорел автотранспорт», — написали в группе «Катав-Ивановский район. 74 ru» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар произошел вечером 22 декабря. В 23.57 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании автомобиля. Пожарные были на месте уже через пять минут. В 00:10 пожар был ликвидирован. На пожаре работали 11 человек и две единицы техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что при пожаре никто не пострадал. Огнем повреждены сгораемые детали моторного отсека и салон. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.

URA.RU пыталось дозвониться до Васильева. На звонок он не ответил.

В октябре у Васильева случился конфликт с экологическими активистами. Автомобиль депутата обнаружили в Серпиевском госзаказнике, который является заповедной зоной. Рядом с автомобилем был обнаружен костер. Васильев вину не признал, а также написал заявление на активиста Венеру Лукманову, обвинив ее в клевете.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Катав-Ивановске (Челябинская область) в ночь на 23 декабря сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий председателю собрания депутатов района Александру Васильеву. Информация об этом появилась в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС региона факт пожара подтвердили. «Солоцкую озарило зарево пожара. У спикера районного собрания депутатов Васильева сгорел автотранспорт», — написали в группе «Катав-Ивановский район. 74 ru» в социальной сети «ВКонтакте». «Пожар произошел вечером 22 декабря. В 23.57 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании автомобиля. Пожарные были на месте уже через пять минут. В 00:10 пожар был ликвидирован. На пожаре работали 11 человек и две единицы техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что при пожаре никто не пострадал. Огнем повреждены сгораемые детали моторного отсека и салон. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки. URA.RU пыталось дозвониться до Васильева. На звонок он не ответил. В октябре у Васильева случился конфликт с экологическими активистами. Автомобиль депутата обнаружили в Серпиевском госзаказнике, который является заповедной зоной. Рядом с автомобилем был обнаружен костер. Васильев вину не признал, а также написал заявление на активиста Венеру Лукманову, обвинив ее в клевете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...