В челябинском районе сгорел внедорожник главного депутата

Пожар был ликвидирован в течение 10 минут (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Катав-Ивановске (Челябинская область) в ночь на 23 декабря сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий председателю собрания депутатов района Александру Васильеву. Информация об этом появилась в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС региона факт пожара подтвердили.

«Солоцкую озарило зарево пожара. У спикера районного собрания депутатов Васильева сгорел автотранспорт», — написали в группе «Катав-Ивановский район. 74 ru» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар произошел вечером 22 декабря. В 23.57 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании автомобиля. Пожарные были на месте уже через пять минут. В 00:10 пожар был ликвидирован. На пожаре работали 11 человек и две единицы техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что при пожаре никто не пострадал. Огнем повреждены сгораемые детали моторного отсека и салон. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.

URA.RU пыталось дозвониться до Васильева. На звонок он не ответил.

В октябре у Васильева случился конфликт с экологическими активистами. Автомобиль депутата обнаружили в Серпиевском госзаказнике, который является заповедной зоной. Рядом с автомобилем был обнаружен костер. Васильев вину не признал, а также написал заявление на активиста Венеру Лукманову, обвинив ее в клевете.

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