23 декабря 2021

В Челябинске хотят наказать магазин за звуковую рекламу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, громкоговоритель, матюгальник, го и чс
В августе ввели запрет на использование звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования Фото:

Челябинское УФАС возбудило дело о нарушении рекламного законодательства против магазина одной из торговых сетей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, реклама распространялась с помощью громкоговорителя.

«Специалистами Челябинского УФАС проведен осмотр звукотехнического оборудования. Составлен акт прослушивания. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС.

В управлении добавили, что если комиссия докажет распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, то на магазин составят протокол об административном правонарушении. Однако о наказании еще рано говорить.

С 25 августа распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, установленного на стенах и крышах зданий, запрещено. Реклама продуктового магазина распространялась уже после указанной даты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинское УФАС возбудило дело о нарушении рекламного законодательства против магазина одной из торговых сетей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, реклама распространялась с помощью громкоговорителя. «Специалистами Челябинского УФАС проведен осмотр звукотехнического оборудования. Составлен акт прослушивания. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС. В управлении добавили, что если комиссия докажет распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, то на магазин составят протокол об административном правонарушении. Однако о наказании еще рано говорить. С 25 августа распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, установленного на стенах и крышах зданий, запрещено. Реклама продуктового магазина распространялась уже после указанной даты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...