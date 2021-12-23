В Челябинске хотят наказать магазин за звуковую рекламу

Челябинское УФАС возбудило дело о нарушении рекламного законодательства против магазина одной из торговых сетей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, реклама распространялась с помощью громкоговорителя.
«Специалистами Челябинского УФАС проведен осмотр звукотехнического оборудования. Составлен акт прослушивания. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС.
В управлении добавили, что если комиссия докажет распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, то на магазин составят протокол об административном правонарушении. Однако о наказании еще рано говорить.
С 25 августа распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, установленного на стенах и крышах зданий, запрещено. Реклама продуктового магазина распространялась уже после указанной даты.
Челябинское УФАС возбудило дело о нарушении рекламного законодательства против магазина одной из торговых сетей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, реклама распространялась с помощью громкоговорителя. «Специалистами Челябинского УФАС проведен осмотр звукотехнического оборудования. Составлен акт прослушивания. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС. В управлении добавили, что если комиссия докажет распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, то на магазин составят протокол об административном правонарушении. Однако о наказании еще рано говорить. С 25 августа распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, установленного на стенах и крышах зданий, запрещено. Реклама продуктового магазина распространялась уже после указанной даты.