В Челябинске хотят наказать магазин за звуковую рекламу

В августе ввели запрет на использование звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинское УФАС возбудило дело о нарушении рекламного законодательства против магазина одной из торговых сетей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, реклама распространялась с помощью громкоговорителя.

«Специалистами Челябинского УФАС проведен осмотр звукотехнического оборудования. Составлен акт прослушивания. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 18 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС.

В управлении добавили, что если комиссия докажет распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, то на магазин составят протокол об административном правонарушении. Однако о наказании еще рано говорить.

С 25 августа распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, установленного на стенах и крышах зданий, запрещено. Реклама продуктового магазина распространялась уже после указанной даты.