23 декабря 2021

Пермского врача оштрафовали за просроченные тесты на COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, лаборатория, пробирка, колбы, забор крови, медицина, колбочки, коронавирус, тест на ковид
За несвоевременную регистрацию случаев COVID-19 врач заплатит 25 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врача-эпидемиолога Пермского краевого онкологического диспансера оштрафовали за просроченные тесты на COVID-19. Врач допустила несвоевременную регистрацию случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Индустриальный районный суд Перми.

«Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в учреждении здравоохранения, допустила несвоевременную регистрацию случаев заболевания COVID-19», — сообщается на сайте суда. Медик не сообщила вовремя в территориальные органы Роспотребнадзора о получении положительных тестов на коронавирус у пациентов диспансера.

Врача признали виновным по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период чрезвычайной ситуации). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.

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Врача-эпидемиолога Пермского краевого онкологического диспансера оштрафовали за просроченные тесты на COVID-19. Врач допустила несвоевременную регистрацию случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Индустриальный районный суд Перми. «Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в учреждении здравоохранения, допустила несвоевременную регистрацию случаев заболевания COVID-19», — сообщается на сайте суда. Медик не сообщила вовремя в территориальные органы Роспотребнадзора о получении положительных тестов на коронавирус у пациентов диспансера. Врача признали виновным по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период чрезвычайной ситуации). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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