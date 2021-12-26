Мэр из ХМАО попал в больницу

Официальной информации о госпитализации главы Лангепаса Сергея Горобченко не сообщается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Лангепаса Сергей Горобченко госпитализирован. Информация об этом распространяется в мессенджерах.

«Глава Лангепаса Сергей Горобченко госпитализирован, причины неизвестны», — сообщается в telegram-канале «Обь». Сам мэр Лангепаса не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении информационной политики и общественных связей администрации Лангепаса отказались от комментариев. На сайте мэрии в разделе новости сообщается, что с 23 декабря исполняющим обязанности главы города является Мечислав Бусинский.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Урая Геннадий Волошин в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи поставили диагноз инсульт.