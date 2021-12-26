26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021
23 декабря 2021

Мэр из ХМАО попал в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница Скорой медицинской помощи. Курган, бсмп, скорая помощь, больница, скорая, больница скорой помощи
Официальной информации о госпитализации главы Лангепаса Сергея Горобченко не сообщается Фото:

Глава Лангепаса Сергей Горобченко госпитализирован. Информация об этом распространяется в мессенджерах.

«Глава Лангепаса Сергей Горобченко госпитализирован, причины неизвестны», — сообщается в telegram-канале «Обь». Сам мэр Лангепаса не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении информационной политики и общественных связей администрации Лангепаса отказались от комментариев. На сайте мэрии в разделе новости сообщается, что с 23 декабря исполняющим обязанности главы города является Мечислав Бусинский.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Урая Геннадий Волошин в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи поставили диагноз инсульт.

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Глава Лангепаса Сергей Горобченко госпитализирован. Информация об этом распространяется в мессенджерах. «Глава Лангепаса Сергей Горобченко госпитализирован, причины неизвестны», — сообщается в telegram-канале «Обь». Сам мэр Лангепаса не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении информационной политики и общественных связей администрации Лангепаса отказались от комментариев. На сайте мэрии в разделе новости сообщается, что с 23 декабря исполняющим обязанности главы города является Мечислав Бусинский. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Урая Геннадий Волошин в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи поставили диагноз инсульт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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