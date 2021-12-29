29 декабря 2021
28 декабря 2021

Челябинские власти заявили о реконструкции крупнейшего моста

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Реконструкция Ленинградского моста по проспекту Победы. Челябинск, подъемный кран, строительные работы, мостострой, ленинградский мост, строительство моста, рабочий, стройка, реконструкция моста, ремонтные работы
Мост в Ленинский район начнут реконструировать в 2023 году (фото из архива) Фото:

В Челябинске будет расширен крупнейший мост. Речь идет о путепроводе от железнодорожного вокзала до Ленинского района. Как заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, его реконструкция начнется в 2023 году.

«Мост от вокзала в Ленинский район будет расширен и его реконструкция начнется в 2023 году. Планируется сохранить существующие полосы для автомобилистов и проложить трамвайные пути от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина», — сообщил Егоров на радиостанции «Челябинское эхо».

Несмотря на масштаб работ, полностью закрывать мост не будут. Вдоль путепровода власти планируют сделать тротуары. Замминистра пообещал, что ширина тротуаров будет достаточной для проезда велосипедистов и самокатчиков.

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В Челябинске будет расширен крупнейший мост. Речь идет о путепроводе от железнодорожного вокзала до Ленинского района. Как заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, его реконструкция начнется в 2023 году. «Мост от вокзала в Ленинский район будет расширен и его реконструкция начнется в 2023 году. Планируется сохранить существующие полосы для автомобилистов и проложить трамвайные пути от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина», — сообщил Егоров на радиостанции «Челябинское эхо». Несмотря на масштаб работ, полностью закрывать мост не будут. Вдоль путепровода власти планируют сделать тротуары. Замминистра пообещал, что ширина тротуаров будет достаточной для проезда велосипедистов и самокатчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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