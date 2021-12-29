Челябинские власти заявили о реконструкции крупнейшего моста

Мост в Ленинский район начнут реконструировать в 2023 году (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске будет расширен крупнейший мост. Речь идет о путепроводе от железнодорожного вокзала до Ленинского района. Как заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, его реконструкция начнется в 2023 году.

«Мост от вокзала в Ленинский район будет расширен и его реконструкция начнется в 2023 году. Планируется сохранить существующие полосы для автомобилистов и проложить трамвайные пути от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина», — сообщил Егоров на радиостанции «Челябинское эхо».

Несмотря на масштаб работ, полностью закрывать мост не будут. Вдоль путепровода власти планируют сделать тротуары. Замминистра пообещал, что ширина тротуаров будет достаточной для проезда велосипедистов и самокатчиков.