04 января 2022

В США и Греции обсудили планы по введению санкций против России

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Представители США и Греции обсудили возможные санкции против России Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 4 января вместе с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом обсудили, в том числе, подготовку возможных экономических санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Первый заместитель госсекретаря и министр иностранных дел также подчеркнули важность продолжения координации среди союзников по НАТО и партнеров, в том числе за счет подготовки беспрецедентных экономических мер, направленных на то, чтобы сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», — об этом написано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Кроме того, сообщается, что стороны подчеркнули важность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Шерман и Дендиас обсудили необходимость продвижения солидарности и стабильности в Европе.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД стран «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ Украины. Также они затронули тему о том, что НАТО необходимо занять решительную позицию для коллективной защиты союзников альянса.

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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 4 января вместе с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом обсудили, в том числе, подготовку возможных экономических санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Первый заместитель госсекретаря и министр иностранных дел также подчеркнули важность продолжения координации среди союзников по НАТО и партнеров, в том числе за счет подготовки беспрецедентных экономических мер, направленных на то, чтобы сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», — об этом написано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Кроме того, сообщается, что стороны подчеркнули важность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Шерман и Дендиас обсудили необходимость продвижения солидарности и стабильности в Европе. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД стран «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ Украины. Также они затронули тему о том, что НАТО необходимо занять решительную позицию для коллективной защиты союзников альянса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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