В США и Греции обсудили планы по введению санкций против России

05 января 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Представители США и Греции обсудили возможные санкции против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 4 января вместе с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом обсудили, в том числе, подготовку возможных экономических санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Первый заместитель госсекретаря и министр иностранных дел также подчеркнули важность продолжения координации среди союзников по НАТО и партнеров, в том числе за счет подготовки беспрецедентных экономических мер, направленных на то, чтобы сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», — об этом написано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Кроме того, сообщается, что стороны подчеркнули важность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Шерман и Дендиас обсудили необходимость продвижения солидарности и стабильности в Европе. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД стран «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ Украины. Также они затронули тему о том, что НАТО необходимо занять решительную позицию для коллективной защиты союзников альянса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 4 января вместе с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом обсудили, в том числе, подготовку возможных экономических санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Первый заместитель госсекретаря и министр иностранных дел также подчеркнули важность продолжения координации среди союзников по НАТО и партнеров, в том числе за счет подготовки беспрецедентных экономических мер, направленных на то, чтобы сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», — об этом написано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Кроме того, сообщается, что стороны подчеркнули важность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Шерман и Дендиас обсудили необходимость продвижения солидарности и стабильности в Европе. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД стран «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ Украины. Также они затронули тему о том, что НАТО необходимо занять решительную позицию для коллективной защиты союзников альянса.