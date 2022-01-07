Украинский мэр учит детей воевать с Россией

Украинский мэр отправил детей на стрельбище учиться «войне» с Россией Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Мэр Львова (Украина) Андрей Садовый отправил своих детей учиться стрелять, чтобы противостоять России. Он опубликовал фотографии со стрельбища в своих соцсетях.

«Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием. Пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца», — подписал Садовый фотографии в Facebook.

Ранее экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что Россия разгромит Киев за десять минут в случае войны. При этом он отметил, что Москва даже не зайдет на территорию соседней страны. Тогда он заявлял, что армии России понадобится от пяти до семи дней, чтобы разгромить вооруженные силы Украины.