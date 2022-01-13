«Аэрофлот» возобновит рейсы в три города Казахстана

12 января 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Авиакомпания возобновит некоторые рейсы из Россию в Казахстан с 15 янвапя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в три города Казахстана: Актобе, Костанай и Караганду. Об этом сообщили в пресс-службы авиакомпании. «Аэрофлот» возобновляет полеты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва — Актобе — Москва (SU1948/1949). С 16 января — Москва — Костанай — Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва — Караганда — Москва (SU1936/1937)», — передают в пресс-службе перевозчика. Так как на территории Казахстане действуют некоторые ограничения, пассажиров просят следить за актуальной информацией о времени вылета на официальном сайте компании. Также «Аэрофлот» проинформирует граждан дополнительно о возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент. Известно, что 10 января «Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы из Москвы в Нур-Султан. Кроме того, туристам представится возможность покупать билеты в Казахстан. Билеты из Казахстана возможно будет приобрести с 21 января, сообщает НСН. Массовые митинги в Казахстане начались 2 января. Народ вышли на улицы из-за резко подскочивших цен на топливо. Люди стали захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих, известно о случаях гибели. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи у стран ОДКБ. Миротворцы из нескольких стран, в том числе, России и Белоруссии, отправились в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов. В стране было объявлено о введения режима чрезвычайной ситуации. Сообщается о том, что Токаев уже утвердил новый состав правительства Казахстана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в три города Казахстана: Актобе, Костанай и Караганду. Об этом сообщили в пресс-службы авиакомпании. «Аэрофлот» возобновляет полеты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва — Актобе — Москва (SU1948/1949). С 16 января — Москва — Костанай — Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва — Караганда — Москва (SU1936/1937)», — передают в пресс-службе перевозчика. Так как на территории Казахстане действуют некоторые ограничения, пассажиров просят следить за актуальной информацией о времени вылета на официальном сайте компании. Также «Аэрофлот» проинформирует граждан дополнительно о возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент. Известно, что 10 января «Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы из Москвы в Нур-Султан. Кроме того, туристам представится возможность покупать билеты в Казахстан. Билеты из Казахстана возможно будет приобрести с 21 января, сообщает НСН. Массовые митинги в Казахстане начались 2 января. Народ вышли на улицы из-за резко подскочивших цен на топливо. Люди стали захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих, известно о случаях гибели. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи у стран ОДКБ. Миротворцы из нескольких стран, в том числе, России и Белоруссии, отправились в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов. В стране было объявлено о введения режима чрезвычайной ситуации. Сообщается о том, что Токаев уже утвердил новый состав правительства Казахстана.