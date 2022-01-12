В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении пошлин на тюнинг автомобилей. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.
В законопроекте предлагается установить госпошлину за выдачу разрешения на тюнинг автомобиля в размере тысячи рублей. При этом повышается с 800 до 1000 рублей пошлина за выдачу свидетельства о соответствии ТС после тюнинга требованиям безопасности. Предполагается, что новый закон позволит дополнительно привлекать в бюджет 700 миллионов рублей ежегодно.
Ранее в МВД предложили в три раза поднять пошлины за тюнинг автомобилей. При этом любой тюнинг должен быть проверен специальными экспертами, которые определят, соответствует ли тюнинг выданным в ГИБДД разрешениям. Одна такая экспертиза стоит от восьми до 15 тысяч рублей, пишет «Пятый канал».
В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении пошлин на тюнинг автомобилей. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы. В законопроекте предлагается установить госпошлину за выдачу разрешения на тюнинг автомобиля в размере тысячи рублей. При этом повышается с 800 до 1000 рублей пошлина за выдачу свидетельства о соответствии ТС после тюнинга требованиям безопасности. Предполагается, что новый закон позволит дополнительно привлекать в бюджет 700 миллионов рублей ежегодно. Ранее в МВД предложили в три раза поднять пошлины за тюнинг автомобилей. При этом любой тюнинг должен быть проверен специальными экспертами, которые определят, соответствует ли тюнинг выданным в ГИБДД разрешениям. Одна такая экспертиза стоит от восьми до 15 тысяч рублей, пишет «Пятый канал».