Российских автовладельцев ждут новые траты. Законопроект уже в Госдуме

12 января 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Автовладельцев могут обязать платить пошлины за тюнинг Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении пошлин на тюнинг автомобилей. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы. В законопроекте предлагается установить госпошлину за выдачу разрешения на тюнинг автомобиля в размере тысячи рублей. При этом повышается с 800 до 1000 рублей пошлина за выдачу свидетельства о соответствии ТС после тюнинга требованиям безопасности. Предполагается, что новый закон позволит дополнительно привлекать в бюджет 700 миллионов рублей ежегодно. Ранее в МВД предложили в три раза поднять пошлины за тюнинг автомобилей. При этом любой тюнинг должен быть проверен специальными экспертами, которые определят, соответствует ли тюнинг выданным в ГИБДД разрешениям. Одна такая экспертиза стоит от восьми до 15 тысяч рублей, пишет «Пятый канал». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении пошлин на тюнинг автомобилей. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы. В законопроекте предлагается установить госпошлину за выдачу разрешения на тюнинг автомобиля в размере тысячи рублей. При этом повышается с 800 до 1000 рублей пошлина за выдачу свидетельства о соответствии ТС после тюнинга требованиям безопасности. Предполагается, что новый закон позволит дополнительно привлекать в бюджет 700 миллионов рублей ежегодно. Ранее в МВД предложили в три раза поднять пошлины за тюнинг автомобилей. При этом любой тюнинг должен быть проверен специальными экспертами, которые определят, соответствует ли тюнинг выданным в ГИБДД разрешениям. Одна такая экспертиза стоит от восьми до 15 тысяч рублей, пишет «Пятый канал».