11 января 2022

Власти оценили стоимость объектов особой экономической зоны Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, река, порт, порт пермь
«Пермская судоверфь» стала самым недорогим объектом (2,5 млрд рублей) Фото:

Три инфраструктурных объекта особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми будут стоить более 34 млрд рублей. Об этом сообщается в докладе министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова на сайте правительства региона. Самым дорогим объектом стал центр обработки данных «ГиперЦОД».

«Создание центра обработки данных «ГиперЦОД, стоимость проекта — 18 млрд рублей», — сообщается на сайте. Проект планируется завершить в конце 2025 года. Благодаря постройке объекта будет создано более 80 рабочих мест.

Промышленная площадка с грузовым терминалом у ж/д станции «Осенцы» обойдется в 13,8 млрд рублей. Постройку планируют завершить к концу 2025 года. Благодаря проекту будет создано более 1 600 рабочих мест. На площадке будут размещены промышленный предприятия и транспортный хаб. Самым недорогим проектом стала «Пермская судоверфь» — 2,5 млрд рублей. Завершить строительство верфи планируется к концу 2028 года. Благодаря ей появится 184 рабочих места.

Ранее сообщалось, что на создание инфраструктуры ОЭЗ уйдет более 1 млрд рублей. Завершить строительство планируется к 2025 году.

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Три инфраструктурных объекта особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми будут стоить более 34 млрд рублей. Об этом сообщается в докладе министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова на сайте правительства региона. Самым дорогим объектом стал центр обработки данных «ГиперЦОД». «Создание центра обработки данных «ГиперЦОД, стоимость проекта — 18 млрд рублей», — сообщается на сайте. Проект планируется завершить в конце 2025 года. Благодаря постройке объекта будет создано более 80 рабочих мест. Промышленная площадка с грузовым терминалом у ж/д станции «Осенцы» обойдется в 13,8 млрд рублей. Постройку планируют завершить к концу 2025 года. Благодаря проекту будет создано более 1 600 рабочих мест. На площадке будут размещены промышленный предприятия и транспортный хаб. Самым недорогим проектом стала «Пермская судоверфь» — 2,5 млрд рублей. Завершить строительство верфи планируется к концу 2028 года. Благодаря ей появится 184 рабочих места. Ранее сообщалось, что на создание инфраструктуры ОЭЗ уйдет более 1 млрд рублей. Завершить строительство планируется к 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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