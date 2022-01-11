Власти оценили стоимость объектов особой экономической зоны Перми

«Пермская судоверфь» стала самым недорогим объектом (2,5 млрд рублей) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Три инфраструктурных объекта особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми будут стоить более 34 млрд рублей. Об этом сообщается в докладе министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова на сайте правительства региона. Самым дорогим объектом стал центр обработки данных «ГиперЦОД».

«Создание центра обработки данных «ГиперЦОД, стоимость проекта — 18 млрд рублей», — сообщается на сайте. Проект планируется завершить в конце 2025 года. Благодаря постройке объекта будет создано более 80 рабочих мест.

Промышленная площадка с грузовым терминалом у ж/д станции «Осенцы» обойдется в 13,8 млрд рублей. Постройку планируют завершить к концу 2025 года. Благодаря проекту будет создано более 1 600 рабочих мест. На площадке будут размещены промышленный предприятия и транспортный хаб. Самым недорогим проектом стала «Пермская судоверфь» — 2,5 млрд рублей. Завершить строительство верфи планируется к концу 2028 года. Благодаря ей появится 184 рабочих места.

Ранее сообщалось, что на создание инфраструктуры ОЭЗ уйдет более 1 млрд рублей. Завершить строительство планируется к 2025 году.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам