12 января 2022

Покупку земли компанией пермского миллиардера оспаривают в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, репин александр
СМУ №3 Александра Репина заключило договор купли-продажи земли с «Трестом 14» в 2019 году Фото:

В Перми оспаривают сделку по продаже земли компании «СМУ №3» бизнесмена Александра Репина. Как указано на сайте Федресурса, заявление в арбитражный суд подал конкурсный управляющий обанкротившегося «Треста 14» Олег Касьянов.

«Конкурсный управляющий ПАО „Строительно-монтажный трест № 14“ Касьянов Олег Александрович настоящим уведомляет о том, что им поданы заявления к <…> ООО „Строительно-монтажное управление № 3 Сатурн-Р“ с требованиями: признать недействительным договор купли-продажи земельного участка от 19.04.2019 между ПАО „Трест № 14“ и ООО „СМУ № 3 Сатурн-Р“ и применить последствия недействительности сделки», — сказано на сайте.

Договор о купле-продаже земли застройщик заключил в 2019 году. Замгендиректора по развитию «Треста №14» Наталья Белобородова пояснила «Коммерсанту-Прикамье», что речь идет о некой «некрупной сделке». Сам Репин отметил, что не знает о заявлении конкурсного управляющего, поданного в суд.

СМУ №3 входит в холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий Репину. Компания известна тем, что долгое время судилась с властями из-за построенной ею в Перми школы, поскольку отказалась передавать объект муниципалитету после завершения строительства.

ПАО «Трест №14» признано арбитражным судом банкротом в 2020 году, в отношении компании начато конкурсное производство. Ранее стало известно, что иск о взыскании денежных средств к застройщику подал департамент земельных отношений администрации Перми.

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В Перми оспаривают сделку по продаже земли компании «СМУ №3» бизнесмена Александра Репина. Как указано на сайте Федресурса, заявление в арбитражный суд подал конкурсный управляющий обанкротившегося «Треста 14» Олег Касьянов. «Конкурсный управляющий ПАО „Строительно-монтажный трест № 14“ Касьянов Олег Александрович настоящим уведомляет о том, что им поданы заявления к <…> ООО „Строительно-монтажное управление № 3 Сатурн-Р“ с требованиями: признать недействительным договор купли-продажи земельного участка от 19.04.2019 между ПАО „Трест № 14“ и ООО „СМУ № 3 Сатурн-Р“ и применить последствия недействительности сделки», — сказано на сайте. Договор о купле-продаже земли застройщик заключил в 2019 году. Замгендиректора по развитию «Треста №14» Наталья Белобородова пояснила «Коммерсанту-Прикамье», что речь идет о некой «некрупной сделке». Сам Репин отметил, что не знает о заявлении конкурсного управляющего, поданного в суд. СМУ №3 входит в холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий Репину. Компания известна тем, что долгое время судилась с властями из-за построенной ею в Перми школы, поскольку отказалась передавать объект муниципалитету после завершения строительства. ПАО «Трест №14» признано арбитражным судом банкротом в 2020 году, в отношении компании начато конкурсное производство. Ранее стало известно, что иск о взыскании денежных средств к застройщику подал департамент земельных отношений администрации Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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