На пермской трассе — огромная пробка из-за перевернувшейся фуры

Движение на автодороге открыто по одной полосе (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пробка из фур образовалась на трассе Краснокамск—Пермь днем 15 января. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.

ДТП произошло на 480-м километре трассы «подъезд к городу Пермь от автодороги М7 «Волга». Как передает портал 59.RU, на дороге опрокинулся МАЗ, чей водитель не справился с управлением. В результате аварии движение транспорта в направлении Перми было полностью перекрыто.

В УГИБДД по Пермскому краю рекомендовали водителям объезжать затор по улицам Ласьвинской и Липатова в Перми. В настоящее время движение открыто по одной полосе.

Накануне, 14 января, на федеральной трассе М7 «Волга» автобус, следовавший из Перми в Краснокамск, вылетел в кювет, наехав колесом на снежный бордюр. В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса. Женщина доставлена в больницу.