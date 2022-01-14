14 января 2022
13 января 2022

На пермской трассе — огромная пробка из-за перевернувшейся фуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, пробка, транспорт, зима, большегруз, фура, затор, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Движение на автодороге открыто по одной полосе (фото из архива) Фото:

Пробка из фур образовалась на трассе Краснокамск—Пермь днем 15 января. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.

ДТП произошло на 480-м километре трассы «подъезд к городу Пермь от автодороги М7 «Волга». Как передает портал 59.RU, на дороге опрокинулся МАЗ, чей водитель не справился с управлением. В результате аварии движение транспорта в направлении Перми было полностью перекрыто.

В УГИБДД по Пермскому краю рекомендовали водителям объезжать затор по улицам Ласьвинской и Липатова в Перми. В настоящее время движение открыто по одной полосе.

Накануне, 14 января, на федеральной трассе М7 «Волга» автобус, следовавший из Перми в Краснокамск, вылетел в кювет, наехав колесом на снежный бордюр. В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса. Женщина доставлена в больницу.

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Пробка из фур образовалась на трассе Краснокамск—Пермь днем 15 января. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. ДТП произошло на 480-м километре трассы «подъезд к городу Пермь от автодороги М7 «Волга». Как передает портал 59.RU, на дороге опрокинулся МАЗ, чей водитель не справился с управлением. В результате аварии движение транспорта в направлении Перми было полностью перекрыто. В УГИБДД по Пермскому краю рекомендовали водителям объезжать затор по улицам Ласьвинской и Липатова в Перми. В настоящее время движение открыто по одной полосе. Накануне, 14 января, на федеральной трассе М7 «Волга» автобус, следовавший из Перми в Краснокамск, вылетел в кювет, наехав колесом на снежный бордюр. В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса. Женщина доставлена в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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