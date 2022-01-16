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13 января 2022

В ХМАО осужден топ-менеджер, укравший у Роснефти 300 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, роснефть, юганскнефтегаз
На то, чтобы украсть у Роснефти несколько сот миллионов, потребовалось менее двух лет Фото:

Конкурсный управляющий ОАО «Нижневартовскнефтегаз» укравший у компании «Роснефть» 300 миллионов рублей, на 6 лет отправится за решетку. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Подсудимый, являясь конкурсным управляющим ОАО „Нижневартовскнефтегаз“, в период 28 октября 2013 года по 2 сентября 2015 года, действуя в группе лиц, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств, принадлежащих предприятию», — добавили в прокуратуре.

Источники агентства назвали имя осужденного: им является Олег Сметанин. Судом удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного причиненного ущерба. В прокуратуре ХМАО не раскрыли остальных участников преступной схемы, несмотря на то, что Сметанин признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц (ч.4 ст. 159 УК РФ). Но источник URA.RU из числа силовиков предполагает, что в мошеннической схеме мог быть замешан экс-советник бывшего главы «Роснефти» Сергей Богданов. Оба подозреваемых работали в ТНК-BP, которую в марте 2013 года купила «Роснефть».

Ранее URA.RU сообщало, что после банкротства «Нижневартовскнефтегаза» структура, подконтрольная Богданову, используя фиктивные документы, заявила о долге разорившейся компании в размере более 3,2 млрд рублей, но согласилась на возмещение 10% от него. Полученные средства позже были обналичены.

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Конкурсный управляющий ОАО «Нижневартовскнефтегаз» укравший у компании «Роснефть» 300 миллионов рублей, на 6 лет отправится за решетку. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Подсудимый, являясь конкурсным управляющим ОАО „Нижневартовскнефтегаз“, в период 28 октября 2013 года по 2 сентября 2015 года, действуя в группе лиц, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств, принадлежащих предприятию», — добавили в прокуратуре. Источники агентства назвали имя осужденного: им является Олег Сметанин. Судом удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного причиненного ущерба. В прокуратуре ХМАО не раскрыли остальных участников преступной схемы, несмотря на то, что Сметанин признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц (ч.4 ст. 159 УК РФ). Но источник URA.RU из числа силовиков предполагает, что в мошеннической схеме мог быть замешан экс-советник бывшего главы «Роснефти» Сергей Богданов. Оба подозреваемых работали в ТНК-BP, которую в марте 2013 года купила «Роснефть». Ранее URA.RU сообщало, что после банкротства «Нижневартовскнефтегаза» структура, подконтрольная Богданову, используя фиктивные документы, заявила о долге разорившейся компании в размере более 3,2 млрд рублей, но согласилась на возмещение 10% от него. Полученные средства позже были обналичены.
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