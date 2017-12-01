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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости 
09:07  01 декабря 2017 0

СМИ узнали имена задержанных экс-менеджеров «Роснефти», укравших 300 миллионов рублей

Открытая лицензия на 04.08.2015. Взятка., наручники, взятка, закон, криминал
Один из фигурантов дела применял мошеннические схемы и в случаях с другими предприятиямиФото: torange.ru

Раскрыта мошенническая схема, благодаря которой экс-советник бывшего главы «Роснефти» Сергей Богданов и управляющий ОАО «Нижневартовскнефтегаз» Олег Сметанин обналичили 300 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант».

По информации издания, после банкротства «Нижневартовскнефтегаза» структура, подконтрольная Богданову, используя фиктивные документы, заявила о долге разорившейся компании в размере более 3,2 миллиардов рублей, но согласилась на возмещение 10 процентов от него. Полученные средства позже были обналичены.

Следователи выяснили, что подобную схему Сметанин применял в двух похожих случаях: при ликвидации еще двух дочек «Роснефти» в Кабардино-Балкарии и на Сахалине. Помимо этого, Сметанин фигурирует в двух уголовных делах, которые также связаны с махинациями при банкротстве компаний, подконтрольных «Роснефти».

Оба фигуранта дела в данный момент арестованы. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отметил, Богданову и Сметанину придется возместить ущерб компании, если их вина будет доказана. Кроме того, он не исключил, что в деле могут появиться новые подозреваемые.

Согласно информации на сайте «Роснефти», работа по выявлению мошенников велась службой безопасности компании во взаимодействии с правоохранительными органами.

Сергей Макеев
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