17 января 2022

В ХМАО ожидают двукратный рост заболеваемости из-за «Омикрона»

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов в госпитальной базе по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, госпиталь, пациенты, лечение, здоровье, больничная койка, больные, коронавирус, ковид 19
Депздрав готов увеличить количество койкоимест в инфекционных отделениях в три-четыре раза Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО ожидают увеличение прироста заболеваемости коронавирусом из-за распространения в регионе штамма «Омикрон». Об этом рассказал директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский во время заседания операштаба по борьбе с распространением коронавируса, его трансляция велась в правительственной группе «Югра» в социальной сети «Вконтакте».

«В течение двух-трех недель мы ждем двукратного увеличения числа заболевших коронавирусом. В крупных городах и других странах, где штамм „Омикрон“ уже распространен, именно такая картина», рассказал Добровольский.

В ковидных госпиталях, по словам Добровольского, развернуто 1059 коек и при необходимости департамент здравоохранения готов увеличить их количество в три-четыре раза. Директор депздрава отметил, что медики за неделю отмечают рост числа заболевших острыми респираторными инфекциями на 15%, но пояснил, что их количество возросло, в том числе, из-за пациентов с признаками острых респираторных заболеваний, которые не нуждаются в госпитализации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Омске нашли зараженного штаммом «Омикрон», прибывшего из ХМАО. Власти округа не подтвердили зарегистрированных случаев инфекции в регионе.

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Власти ХМАО ожидают увеличение прироста заболеваемости коронавирусом из-за распространения в регионе штамма «Омикрон». Об этом рассказал директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский во время заседания операштаба по борьбе с распространением коронавируса, его трансляция велась в правительственной группе «Югра» в социальной сети «Вконтакте». «В течение двух-трех недель мы ждем двукратного увеличения числа заболевших коронавирусом. В крупных городах и других странах, где штамм „Омикрон“ уже распространен, именно такая картина», рассказал Добровольский. В ковидных госпиталях, по словам Добровольского, развернуто 1059 коек и при необходимости департамент здравоохранения готов увеличить их количество в три-четыре раза. Директор депздрава отметил, что медики за неделю отмечают рост числа заболевших острыми респираторными инфекциями на 15%, но пояснил, что их количество возросло, в том числе, из-за пациентов с признаками острых респираторных заболеваний, которые не нуждаются в госпитализации. Ранее URA.RU сообщало, что в Омске нашли зараженного штаммом «Омикрон», прибывшего из ХМАО. Власти округа не подтвердили зарегистрированных случаев инфекции в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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