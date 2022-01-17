Бизнес нашел замену купелям, в которых власти отказали пермякам

Пермяков пригласили в купель термального комплекса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми нашли альтернативу крещенским купелям, которые власти отказались оборудовать из-за роста заболеваемости коронавирусом. Горожанам предлагают окунуться в купель, расположенную на территории термального комплекса «Акватория». Объявление о крещенских купаниях опубликовано на странице компании в соцсети «Вконтакте». Сообщается, что купание в купели платное, а вода в ней освящена.

«Приглашаем на крещенские купания в ночь с 18 на 19 января. Обряд освящения состоится 18 января. Стоимость посещения — по прайсу праздничных дней», — говорится в сообщении. Ранее власти Перми отказались оборудовать крещенские купели, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. При этом на сайте регионального МЧС сообщается, что купели будут оборудованы на трех водоемах: в Очере, Осе, и Кордоне.

Желающие принять участие к крещенских купаниях, могут также сделать это, посетив храмы, расположенных в Перми (ул Пристанционная, 38), Суксунском, Чердынском, Кунгурском, Чусовском и Осинском округах. URA.RU рассказывало, что купания в честь православного праздника Крещение ранее проводились и в закрытом бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия».

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